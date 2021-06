EURO 2020: Fußballbegeisterte Promis in der „Sprechstunde beim Teamchef“

In 2 Teilen am 8. und 9. Juni um 21.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Am 11. Juni 2021 geht es mit der 200-Stunden-Live-Berichterstattung in ORF 1 los, doch die Wartezeit auf die EURO 2020 verkürzt ORF 1 bereits am Dienstag, dem 8. Juni, und am Mittwoch, dem 9. Juni: Jeweils um 21.05 Uhr bittet Franco Foda zur „Sprechstunde beim Teamchef“. Fußball-begeisterte Promis sprechen beim Trainer des Nationalteams vor, lassen sich aber umgekehrt auch das eine oder andere Geheimnis entlocken. Passenderweise fanden diese Begegnungen auf einer legendären Sportstätte statt – der Hohen Warte in Wien.

Am 8. Juni sind Viktor Gernot, DJ Ötzi, Nina Hartmann und Thomas Morgenstern beim Teamchef zu Gast. Am 9. Juni werden Dirk Stermann, Fanny Stapf, Michael Ostrowski, Peter Filzmaier und Hans Knauß beim Teamchef vorstellig.

Dabei stellen allerdings nicht nur die prominenten Persönlichkeiten Fragen, auch Franco Foda ist neugierig. Heraus kommen Gespräche über Gott und die (Fußball-)Welt. Und so erzählt Viktor Gernot, was er macht, wenn eine Wuchtel beim Publikum ganz offenbar nicht ankommt, bespricht DJ Ötzi mit Foda, ob nicht ein Trainer für das Absingen der Bundeshymne angebracht wäre, und tritt Dirk Stermann gegen „Tormann“ Franco Foda zum Elfmeterduell an.

