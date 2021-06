Was macht für Klinikärzt:innen den Arbeitsplatz attraktiv?

Länderübergreifende Umfrage zur Arbeitszufriedenheit führt zu innovativem Orientierungsportal für Mediziner:innen und Instrument gegen Ärztemangel

Wien/Berlin/Stuttgart (OTS) - In der diesjährigen Treatfair Ärztebefragung nahmen vom 01.01.2021 bis 05.03.2021 über 3.500 Klinikärzt:innen teil. Sie machten Angaben zu ihrer Arbeitszufriedenheit und diverser Einflussfaktoren auf die Arbeitszufriedenheit. Aus der Befragung werden die Abteilungen mit zufriedenen Ärzt:innen im neuen Treatfair Online-Portal der attraktiven Kliniken veröffentlicht, das Mediziner:innen bei der Stellensuche zur Orientierung dient. Diese Umfrage, ihre Auswertung und die Veröffentlichung der attraktiven Kliniken sind Beispiele für anwendungsorientierte Forschung, die untersucht, was zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen konkret gemacht werden kann. Ziel ist es, dass weniger medizinisches Personal der Gesundheitsversorgung wegen schlechter Arbeitsbedingungen verloren geht.

Die Veröffentlichungen über schlechte Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen und unzufriedenen Ärzt:innen in Krankenhäusern reißen nicht ab. Der demografische Wandel mit dem Mehrbedarf an ärztlichen Leistungen und zeitgleich wachsender Bedeutung des Privatlebens für jüngere Ärztegenerationen mit einer höheren Quote an Teilzeitmitarbeitenden baut sich wie eine große Welle auf. Ohne entsprechende effektive Gegenmaßnahmen wird sie über die Gesundheitsversorgung in Österreich und Deutschland in den nächsten fünf bis zehn Jahren hereinbrechen.

Die meisten bisher durchgeführten Untersuchungen zu diesem Thema beschäftigten sich mit Belastungen oder Gründen, warum Mediziner:innen die Kliniken verlassen oder ins Ausland gehen. Was den Arbeitsplatz aber attraktiv macht oder wie Motivatoren gestärkt und praktisch implementiert werden können, wurde bisher vernachlässigt.

In länderübergreifender Kooperation haben Treatfair (DE - die Spezialisten für Mitarbeiterzufriedenheit im Krankenhaus), das Karl Landsteiner Institut für Human Factors und Human Resources (A) und Health Care Communication (A – die Experten für Personal- und Organisationentwicklung im Gesundheitswesen) zwischen Januar und März 2021 eine groß angelegte Ärzteumfrage mit über 3.500 Teilnehmenden durchgeführt. Sie ist die aktuell größte zu dem Thema Ärztezufriedenheit und untersucht die Einflussfaktoren auf die ärztliche Zufriedenheit am Arbeitsplatz.

Zusätzlich wurden die Krankenhausabteilungen identifiziert, in denen Ärzt:innen zufrieden waren. Diese attraktiven Kliniken werden seit 20. Mai 2021 im Treatfair Portal unter www.treatfair.org kostenfrei veröffentlicht. So haben die mitarbeiterorientierten Abteilungen im Wettbewerb um medizinischen Nachwuchs einen nachhaltigen Vorteil. Potenzielle Bewerber:innen können die immer wichtiger werdenden Arbeitsbedingungen nun ganz am Anfang des Bewerbungsprozesses berücksichtigen, was für vertretene Kliniken zu einer höheren Anzahl und Qualität der Bewerber:innen führen wird. Auf Systemebene stellt das Treatfair Portal einen großen Anreiz zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen dar, weil es aus zufriedenen Ärzt:innen einen Wettbewerbsvorteil für Krankenhäuser generiert. Es stellt somit nicht nur eine Präsentationsplattform für Kliniken und eine Orientierungsplattform für Mediziner:innen dar, sondern auch ein innovatives und wirkungsvolles Instrument gegen den Ärztemangel, das einen positiven Einfluss auf die Sicherstellung der zukünftigen ärztlichen Versorgung ausübt.

Das Treatfair Portal wird mit ersten Vorab-Ergebnissen am 7. Juni 2021 in einer Onlineveranstaltung vorgestellt. Die Studienergebnisse werden voraussichtlich im Sommer 2021 vorliegen. In der Folge wird sich eine Expertengruppe mit den Ergebnissen der Studie befassen und im Rahmen einer Veranstaltung im Herbst 2021 Handlungsempfehlungen präsentieren.

Infoveranstaltung zum Portalstart: 07. Juni 2021 um 19:00

Kostenlose Registrierung unter https://zoom.us/webinar/register/WN_hSxmxebjSoC8dS-L9BGi5w

