FPÖ – Brückl fordert ein sofortiges Ende der Maskenpflicht in allen Schulen

Wien (OTS) - Ein sofortiges Ende der Maskenpflicht in allen Schulen forderte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl. „Mit ersten Juli fallen die FFP2-Masken in den Lokalen. Erst einen Tag vor Ende des Schuljahres aber die Maskenpflicht in den Schulen aufzuheben, ist gelinde gesagt wohl eine Pflanzerei und nahe an einer ‚Veräppelung‘ der Schüler. Ich verlange daher eine sofortige Beendigung dieser ‚Masken-Quälerei‘ in den Schulen und auch die 3G-Regel sollte ÖVP-Bildungsminister Faßmann zu Grabe tragen – gesund sein muss völlig ausreichend sein“, sagte Brückl.

„Gerade auch in Hinblick auf die bereits entstandenen Bildungsrückstände empfehle ich dem Minister für das nächste Schuljahr den Schülern einen unbelasteten Schulalltag zu garantieren – nämlich ohne Masken im Unterricht, mit den üblichen Hygieneregeln, mit Trennwänden und mit Raumluftreinigern. Die Schüler brauchen nämlich keine neue schwarz-grüne Normalität, sondern ihre gewohnte alte Normalität“, betonte der FPÖ-Bildungssprecher.

