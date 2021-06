Was sagt das Grundbuch? willhaben und IMMOunited haben das vierte Quartal 2020 ausgewertet

Wien (OTS) - Die meisten Transaktionen gab es in Graz, Wien Donaustadt, Innsbruck-Land, Bregenz und Baden

Das teuerste Einfamilienhaus wechselte um 10,3 Millionen Euro in Kitzbühel (Tirol) den Eigentümer

Das größte Grundstück wechselte in Kilb (Niederösterreich) den Besitzer



Während die Corona-Pandemie in vielen Wirtschaftsbereichen für Rückgänge sorgt, steigt das Preisniveau rund um Wohneigentum in vielen Gebieten. Als Grundlage für diese erhöhte Nachfrage gelten mehrere Aspekte: Der eigene Wohnraum rückte während der Pandemie weiter in den Vordergrund – Menschen verbringen notgedrungen nicht nur mehr Freizeit in ihren eigenen vier Wänden, sondern viele auch ihre Arbeitszeit. Zudem zählt der Erwerb einer Immobilie immer noch als eine beliebte Form der Vorsorge. Aus Sicht vieler Branchenexperten zählt das „Betongold“ weiterhin zu den krisenfesten Investitionen.



Gemeinsam mit dem Grundbuchexperten IMMOunited wirft die Immobilienplattform willhaben regelmäßig einen Blick auf die spannendsten Entwicklungen der Transaktionen in Österreich. Untersucht werden hierbei Zahlen wie die meisten Transaktionen, Top-Deals im Wohnbereich, die höchsten Transaktionssummen und die größten Grundstücks-Verkäufe. Anbei sind die interessantesten Ergebnisse des vierten Quartals 2020.

Bezirke: Die meisten Immobilien-Transaktionen im Quartal – absolut

Österreichweit

708 in Graz (Stadt) 486 in Wien 22., Donaustadt 374 in Innsbruck-Land 370 in Bregenz 370 in Baden

Bezirke: Die meisten Immobilien Transaktionen im Quartal – relativ pro Einwohner



Top 5 – Österreichweit

Eisenstadt (Stadt) Kitzbühel Tulln Rust (Stadt) Wien 3., Landstraße

Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland (Meiste Immobilien-Transaktionen relativ pro Einwohner)

Burgenland – Eisenstadt (Stadt) Kärnten – Klagenfurt (Stadt) Niederösterreich – Tulln Oberösterreich – Wels Salzburg – Zell am See Steiermark – Graz (Stadt) Tirol – Kitzbühel Vorarlberg – Bregenz Wien – Wien 3., Landstraße

Bezirke: Die wenigsten Transaktionen im Quartal – relativ pro Einwohner

Salzburg – Tamsweg Oberösterreich – Rohrbach Wien 11., Simmering Niederösterreich – Mödling Niederösterreich – Amstetten

Wohnungen und Häuser: Die drei Top-Transaktionen im Quartal – nach Kaufpreis

Österreichweit

10,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol) 7,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Währing (Wien, 18.) 6,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol)

Pro Bundesland

Burgenland

756.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Wiesen 704.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Neusiedl am See 675.000 Euro, ein Einfamilienhaus in Purbach am Neusiedler See

Kärnten

4,7 Mio. Euro, eine Wohnung in Krumpendorf am Wörthersee 3,2 Mio. Euro, eine Wohnung in Krumpendorf am Wörthersee 2,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Techelsberg am Wörthersee

Niederösterreich

2,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf 2,7 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Baden 1,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Klosterneuburg

Oberösterreich

4,0 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Mondsee 3,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Grieskirchen 3,1 Mio. Euro, eine Wohnung in Mondsee

Salzburg

4,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Salzburg 3,8 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Sankt Johann im Pongau 3,6 Mio. Euro, eine Wohnung in Salzburg

Steiermark

2,0 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Graz (Stadt) 1,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Schladming 1,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Graz-Straßgang

Tirol

10,3 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel 6,6 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kitzbühel 6,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Kirchberg in Tirol

Vorarlberg

2,2 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Hard 1,9 Mio. Euro, eine Wohnung in Lech 1,7 Mio. Euro, eine Wohnung in Bregenz

Wien

7,9 Mio. Euro, ein Einfamilienhaus in Wien 18., Währing 5,5 Mio. Euro, eine Wohnung in Wien 1., Innere Stadt 4,6 Mio. Euro, eine Dachgeschosswohnung in Wien 9., Alsergrund

Die fünf größten Transaktionen des Quartals – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Österreichweit

43,0 Mio. Euro, ein Grundstück in Graz-Straßgang (Steiermark) 30,0 Mio. Euro, ein Villenensemble in Döbling (Wien, 19.) 28,5 Mio. Euro, eine Landwirtschaft in Salla (Steiermark) 26,0 Mio. Euro, eine Logistikhallenreihe in Enzersdorf an der Fischa (Niederösterreich) 25,5 Mio. Euro, ein Gebäude in Liesing (Wien, 23.)

Pro Bundesland

Burgenland

23,0 Mio. Euro, ein Fachmarktzentrum in Kittsee



Kärnten

11,1 Mio. Euro, ein Mehrfamilienhaus in St. Veit an der Glan



Niederösterreich

26,0 Mio. Euro, eine Logistikhallenreihe in Enzersdorf an der Fischa



Oberösterreich

21,8 Mio. Euro, eine Rehabilitationsklinik in Altmünster



Salzburg

19,1 Mio. Euro, ein Bürogebäude in Puch bei Hallein



Steiermark

43.0 Mio. Euro, ein Grundstück in Graz-Straßgang



Tirol

24,2 Mio. Euro, ein Büro- und Verwaltungsgebäude in Innsbruck



Vorarlberg

16,4 Mio. Euro, eine Landwirtschaft in Dornbirn



Wien

30,0 Mio. Euro, ein Villenensemble in Döbling (Wien, 19.)

Die Top Grundstück-Deals des Quartals nach Fläche



Top 3 – Österreichweit

320.000 m² - Kilb (Niederösterreich) 217.000 m² - Deutsch Schützen (Burgenland) 209.000 m² - Rennweg (Kärnten)

Pro Bundesland

Burgenland

217.000 m² – Deutsch Schützen

Kärnten

209.000 m² – Rennweg

Niederösterreich

320.000 m² – Kilb

Oberösterreich

107.000 m² – Rainbach im Innkreis

Salzburg

87.000 m² – Kuchl

Steiermark

143.000 m² – Sankt Georgen ob Judenburg

Tirol

13.000 m² – Nassereith

Vorarlberg

38.000 m² – Bludenz

Wien

98.000 m² – Wien 22., Donaustadt



Methodik

Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (1.10.2020 - 31.12.2020) sicher zu stellen, erfolgt die Grundbuch-Analyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch langwierigen Verbücherungsprozessen etc. entsprechend Rechnung zu tragen. Stichtag war der 28.04.2021. Insgesamt wurden für die Quartalsinfo Q4/2020 rund 17.000 realisierte Transaktionen ausgewertet.

