UNICEF Österreich: „Denk dir die Welt“-Ideenkatalog präsentiert Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen

Die Corona-Krise war eine große Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, ganz besonders aber auch für Kinder und Jugendliche. Als Bundesregierung haben wir hier in vielen Bereichen unterstützt, etwa Laptops für das Homeschooling zur Verfügung gestellt oder mit der Sommerschule gezielt gefördert. Zudem haben wir zahlreiche Maßnahmen für Familien mit Kindern umgesetzt. Jetzt gilt es, in allen Bereichen wieder positiv in die Zukunft zu schauen. Daher bedanke ich mich herzlich bei UNICEF für die Übermittlung des Ideenkatalogs. Dieser zeigt, welche zum Teil sehr konkrete Vorstellungen und tolle Ideen die jungen Menschen in unserem Land haben. Mir ist es ein großes persönliches Anliegen, Kinder und Jugendliche dabei zu ermutigen und zu unterstützen, sich Gedanken über unser Zusammenleben und die gemeinsame Zukunft zu machen. Das betrifft uns alle, und einander zuzuhören hilft auch uns allen.

Bundesministerin Susanne Raab

