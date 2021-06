Fulbright Austria: „70 years of bright minds.“ erreicht den Gipfel der Feierlichkeiten

Österreicher/innen und US-Amerikaner/innen feiern gemeinsam des 70-Jahrige Jubiläum des ersten Austausches Rahmen des Fulbright-Programmes

Wien (OTS) - Ein Online-Event bildet den Hohepunkt der Jubiläums-Feierlichkeiten, erzählt Fulbright Austria Executive Director Hermann Agis: „Im Juni feiern wir den 70. Jahrestag des ersten Fulbright-Austauschs und damit den ersten Brückenschlag, der unsere Länder miteinander verbunden hält. Wir sind den Generationen österreichischer und US-amerikanischer Teilnehmer/innen sehr dankbar, die eine Gemeinschaft von mehr als 6.000 Fulbright- und 4.000 US-Teaching Assistants-Alumnae und -Alumni bilden. Jedes Jahr wächst dieser Kreis und bringt Österreich und die USA näher zusammen.“ Anlässlich dieses Jubiläums ruft Fulbright Austria zu einer Spendenaktion für die nächste Generation auf. „70 EUR for 70 YEARS“ soll den erfolgreichen Austausch auch für die Zukunft sichern:

https://www.fulbright.at/support

Spenden aus Österreich werden durch Gelder aus einem Sonderfond des Österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) verdoppelt.

Die sieben Jahrzehnte voller Fulbright-Erlebnisse schaffen interkulturelle Botschafter/innen, die in beiden Ländern wirken. Am 10. Juni wird in einem Online-Talk der Impact von Fulbright in Österreich und den USA von einem hochkarätigen Podium präsentiert:

Die Keynote hält Fulbright Austria Executive Director Hermann Agis, gefolgt von den zwei ehrenamtlichen Co-Vorsitzenden des Fulbright-Austria-Vorstands Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Heinz Faßmann und Chargé d’Affaires a.i. der US-Botschaft in Österreich Robin Dunnigan sowie von Partnerinstitutionen. Im Anschluss findet die Online-Podiumsdiskussion zur Bedeutung der Stiftungspartnerschaften, moderiert von Fulbright-Austria-Alumna Hannelore Veit, statt. Alle Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie unter:

https://www.fulbright.at/events

Fulbright-Alumnae und -Alumni am Wort

Aus jedem Fulbright-Jahrzehnt wurde ein Statement einer Teilnehmerin/eines Teilnehmers eingeholt, das die historische Bedeutung des renommierten Austauschprogramms hervorhebt:

1950s, Luitgard Knoll, Austrian Fulbright Student 1951–52: „The liberal democratic atmosphere at Mount Holyoke College influenced my subsequent studies in Austria to a great extent. It would have been sensational for me to celebrate in Innsbruck out of all places because it was there that, exactly 70 years ago, I filed my application for a Fulbright scholarship on recommendation of my high-school teacher. I was in the 7th grade and went to the US right after graduating in 1951.“

1960s, Erhard Meier, Austrian Fulbright Student 1969–70: „I am still grateful for the Fulbright support because the studies were quite an experience for me; the experience of American life, culture, politics and the contacts in society extended my knowledge and understanding enormously. My personal and private highlight: I got acquainted with a wonderful American girl and student from New Orleans. She followed me to Austria, and we got married and have three children and nine grandchildren. In 2021, we will celebrate our 50th wedding anniversary.“

1970s, Sylvia Wallinger, Austrian Fulbright Student 1972–73: „My Fulbright year 1972–73 at the University of Southern California in Los Angeles changed my life. Thank you!“

1980s, Wolfgang Fleischhacker, Austrian Fulbright Scholar 1987–88:

„Fulbright tremendously supported my research fellowship in NY in 1987, which had a major impact on my career development. Ad multos annos!“

1990s, Ingeborg Lang, Austrian Fulbright Scholar 1999–2000: „Hosts became friends, and friends became hosts: a lasting connection and memory of a Fulbright stay.“

2000s, Birgit Reischl, Austrian Fulbright Student 2008–09: „Fulbright has given me a wonderful opportunity to personally and professionally widen my horizons and grow. I am thankful for the people I met during my Fulbright stay in Boston, many of whom have become dear friends. We continue to grow together, which I consider more important than ever, especially in times like these.“

2010s, Tim Schmalz, US Fulbright Student 2012–13: „A shout out and congratulations to Fulbright Austria on 70 years of scholarly exchanges between Austria and the US! I’m eternally grateful for my fellowship to the University of Salzburg in 2012–13, which fed an appreciation for the history, culture, and people of Austria that continues to this day.“

2020s, Juliane Soyka, Austrian Fulbright Student 2020–21: „Applying for the Fulbright Program was one of my best career decisions. I’m surrounded by extremely clever people who contribute immensely to my learning experience…The Fulbright community is truly unique, and I have experienced it as nothing but supportive through these difficult times.“

Über die Geschichte von Fulbright Austria

Die österreichische Fulbright-Kommission besteht seit 1950 als Teil eines weltweiten Netzwerks von Fulbright-Programmen. Seit 1951 studieren, lehren und forschen durch die prestigeträchtigen Fulbright-Stipendien aufstrebende österreichische und US-amerikanische Studierende sowie Wissenschafter/innen aus verschiedenen Fachrichtungen im jeweiligen Partnerland. Die Betreuung der US-amerikanischen Teilnehmer/innen am Fremdsprachenassistenzprogramm des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) organisiert Fulbright seit 1962. Weiters dient Fulbright Austria als EducationUSA-Beratungscenter und ist erste Anlaufstelle für Fragen aller Art in den Themenbereichen (Hoch-)Schulbildung und Studium in Österreich und in den USA.

Das Programm wird durch jährliche Beiträge der österreichischen und US-amerikanischen Regierung finanziert und durch Drittmittel aus einer Reihe von institutionellen Partnerschaften und privaten Spenden ergänzt. Im nächsten Studienjahr werden 88 Fulbright-Stipendien vergeben.

