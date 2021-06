Audio-Plattform FYEO präsentiert ersten österreichischen Gourmet-Podcast mit Koch des Jahres Max Stiegl

„Am Stammtisch mit Max Stiegl“ ab 10. Juni u.a. mit prominenten Gästen wie Adi Hirschal, Ewald Tatar, Helena Ramsbacher, Christian Konrad und Hans Peter Haselsteiner

Wien (OTS) - Die kostenlose Audio-Plattform FYEO („For Your Ears Only“) startet mit „Am Stammtisch mit Max Stiegl“ Österreichs ersten Gourmet-Podcast. Ab 10. Juni begrüßt der Koch des Jahres, Max Stiegl, zweiwöchentlich prominente Gäste wie den Veranstalter Ewald Tatar, Hotelierin Helena Ramsbacher, Unternehmer Hans Peter Haselsteiner und den ehemaligen Bankmanager Christian Konrad. Gestartet wird am 10. Juni mit dem Schauspieler, Kabarettisten und Intendanten Adi Hirschal. „Am Stammtisch mit Max Stiegl“ - Das sind nicht nur exzellentes Essen, edler Wein und Anekdoten aus 20 Jahren gelebter Nachhaltigkeit des Kochpioniers und Spitzengastronoms. Das sind vor allem auch tiefe Gespräche und Kontroversen, die der Koch des Jahres mit seinen Gästen aus Politik, Kultur und Gesellschaft führt. Mit vielen verbindet ihn eine jahrelange Freundschaft, mit allen die Liebe zum bewussten und nachhaltigen Genuss.

Spitzengastronom Max Stiegl: „Ich freue mich sehr, gemeinsam mit der Podcast Factory den ersten österreichischen Gourmet-Podcast zu launchen. Auch hier haben wir mit einer ausgewogenen Mischung an Gästen aus Society, Sport und Politik und selbstverständlich Themen rund um Genuss, Kulinarik und Geschmack das perfekte Rezept gefunden.“

Das ist FYEO: Die kostenlose Audio-App FYEO („For Your Ears Only“) bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter „Lynn ist nicht allein“ oder preisgekrönte Doku-Reihen wie „Going to Ibiza". Der Premium-Bereich kann von interessierten Hörer:innen zwei Wochen lang kostenfrei getestet werden. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autor:innen, Produzent:innen und Künstler:innen sowie Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO über 40 Eigenproduktionen und Zugriff auf über 200 Hörbücher in den unterschiedlichsten Genres: von Wissen über Comedy, Doku, Sport – bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.de

