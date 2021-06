Arnoldner zum Weltumwelttag: Stadt Wien muss ökosoziale Hauptstadt Europas werden

Ökosoziale Marktwirtschaft soll in die Wiener Stadtverfassung

Wien (OTS) - „Nach diesem herausfordernden Jahr müssen wir jetzt die Chance nutzen, unser Land und unsere Stadt weiter nach vorne zu bringen. Was es jetzt braucht, damit unsere Republik wieder auf die Beine kommt, ist eine Entlastung von Mensch, Umwelt und Wirtschaft. Deswegen plant der Bund mit einer ökosozialen Steuerreform ein echtes Reformprogramm, von dem gleichermaßen Natur, Menschen und die Wirtschaftstreibenden profitieren,“ so Bernadette Arnoldner, Stadträtin und Landesgeschäftsführerin der Neuen Volkspartei Wien, anlässlich des heutigen Weltumwelttags.

Mit Finanzminister Gernot Blümel hat Wien einen starken Vertreter der ökosozialen Marktwirtschaft in der Bundesregierung, der sich konsequent für Entlastungen für Mensch, Wirtschaft und Natur einsetzt. Die heimische Wirtschaft wieder aufzubauen, wird neben dem Kampf gegen das Virus die große soziale Frage unserer Zeit sein. Die ökosoziale Marktwirtschaft, die seit Jahrzehnten fest in der DNA der Volkspartei verankert ist, legt dafür den Grundstein. Die ökosoziale Marktwirtschaft geht auf Josef Riegler zurück, der als Bundesparteiobmann der Volkspartei ein damals revolutionäres Umweltkonzept fest ins Programm geschrieben hat.

„Die mutigen Schritte, die die Bundesregierung hier setzt, wünschen wir uns auch in Wien. Ein klares Bekenntnis zu Mensch, Natur und Marktwirtschaft muss daher in die Wiener Stadtverfassung aufgenommen werden. Mit einem Bekenntnis zu diesem Wirtschafts- und Lebensmodell könnte Wien bald zur ökosozialen Hauptstadt Europas werden. Das wünschen wir uns für unsere Stadt“, so Arnoldner abschließend.



