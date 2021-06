Liga Kultur-Verein: Islam-Landkarte muss offline gestellt werden!

Wien/Graz (OTS) - Die „Islam-Landkarte“ welche am Donnerstag, dem 27.05.2021, vorgestellt wurde, setzt die muslimischen Vereine und Einrichtungen unter dem Deckmantel von Transparenz und Dialogbereitschaft einem großen Sicherheitsrisiko aus.

Die Verletzung von Persönlichkeits- und Datenschutzrechten stellt dazu eine Gefährdung des muslimischen Lebens in Österreich dar. Zusätzlich wurden innerhalb der letzten Tage vermehrt Angriffe auf diverse muslimische Personen sowie Moscheeeinrichtungen vermerkt. Wir fordern daher Integrationsministerin Raab auf, das Projekt „Islamkarte“ sofort vom Netz zu nehmen. Eine ganze Religionsgruppe unter Generalverdacht zu stellen, darf in einer demokratischen Gesellschaft nicht toleriert werden.

Es muss betont werden, dass die „Liga Kultur – Verein zur Förderung des kulturellen Austausches und der Integration“ (Greiseneckergasse 10, 1200 Wien) und die „Islamische Liga Kultur Moschee Gemeinde“ (Neubaugasse 67, 8020 Graz) basierend auf das österreichische Vereinsgesetz gegründet wurden. Die Liga Kultur kooperiert mit vielen verschiedenen NGOs, Organisationen und Verbänden in Österreich und in Europa. Dazu gehört unter anderem die „Council of European Muslims“ (ehemals Federation of Islamic Organizations in Europe -FIOE), welche keine Zugehörigkeit zu jeglichen Organisationen außerhalb Europas bezieht [1].

Die Studie, auf der die Islam-Landkarte basiert, beinhaltet vielerlei Fehler sowie überalterte Informationen und Trugschlüsse. Unter anderem wird behauptet, dass der Verein seine Zugehörigkeit in der Muslimbruderschaft sieht bzw. eine Zugehörigkeit nie abgestritten wurde. Das entspricht der absoluten Unwahrheit. In dieser Angelegenheit verweisen wir auf die Presseaussendung vom 26.09.2017, welches zuvor von der APA veröffentlicht wurde [2].

Zusätzlich sind alle Informationen über den Verein in Graz, „Islamische Liga Kultur-Verein für Multikulturellen Brückenbau“, außer der Adresse, fehlerhaft. Sowohl der Name, die E-Mail-Adresse, die Website als auch die genannte Telefonnummer ist falsch. Auch zu erwähnen ist, dass der Verein 2019 aufgelöst wurde.

Aufgrund dessen lehnen wir die Auflistung der Organisationen und Einrichtungen bzw. den Inhalt der Islam-Landkarte ab. Wir, die Liga Kultur, fordern daher die sofortige Offline-Stellung der zuvor präsentierten „Islam-Landkarte“.

