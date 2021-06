Großspende an Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich von Helge Fahrnberger vom Kobuk-Watchblog

Nach gewonnenem Rechtsstreit spendet Fahrnberger Summe der Verfahrenshilfe an Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich

Wien (OTS) - Einen Scheck über 12.594€ überreichte der Unternehmer Helge Fahrnberger Reporter ohne Grenzen (RSF) Österreich-Präsidentin Rubina Möhring. Das ist die Summe, die an Spenden im Rechtshilfetopf zusammengekommen ist, um sich gegen eine Klage wegen „Ehrenbeleidung“ und „Kreditschädigung“ des Boulevardjournalisten Richard Schmitt wehren zu können. Das Oberlandesgericht Wien hat die Klage im März in zweiter Instanz rechtskräftig abgewiesen. Auslöser der Klage war ein Tweet von Fahrnberger im Jahr 2018, als dieser sich zu einem Artikel von Schmitt über die Verkehrstotenstatistik in der Kronenzeitung äußerte.

Weiter Informationen unter ww.rog.at

