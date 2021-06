ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - (KW 23 von 07. Juni 2021 bis 13. Juni 2021)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Montag, 07. Juni 2021

10:00-11:00 PK mit BM a.D. Maria Rauch-Kallat, Präsidentin ÖPC - Österr. Paralympisches Committee und ihrer Generalsekretärin Mag. Petra Huber inkl. Kdt HSz und BehindertensportlerInnen (BMLV, Rossauer Lände 1, 1090 Wien)

19:00 Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nimmt an der Podiumsdiskussion anlässlich "25 Jahre offenes Rathaus Waidhofen an der Ybbs" teil (Waidhofen an der Ybbs)

Dienstag, 08. Juni 2021

Pressekonferenz mit BM Martin Kocher zu „Aktuelles zum Arbeitsmarkt“

20:00 MEP Lukas Mandl diskutiert beim virtuellen Figlhaus-Talk zu Europa und „Wertschöpfung, Wertschätzung und unserem Wertesystem“

Mittwoch, 09. Juni 2021

08:00 Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nimmt an der Kranzniederlegung anlässlich des Geburtstags von Alois Mock mit BM Karoline Edtstadler, Bezirksvorsteher Daniel Resch und Edith Mock teil

10:20 BM Margarete Schramböck hält eine Rede beim Digital Impuls Awards Die Presse (Studio 44, Rennweg 44, 1030 Wien)

18:30 MEP Lukas Mandl spricht beim Online Talk der Altheresianisten zu „Konfliktherde im Osten und Südosten Europas: Russland, Ukraine, Belarus und der Westbalkan“

Donnerstag, 10. Juni 2021

09:00 EP-Vizepräsident Othmar Karas eröffnet gemeinsam mit LR Martin Eichtinger das Europa-Forum Wachau

16:00 Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nimmt an der Überreichung des "Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse" an Prof. Marjorie Perloff teil (Leopold Museum)

17:30 BM Margarete Schramböck nimmt an der Pegasus Galanacht der Wirtschaft der OÖNachrichten teil (Linzer Brucknerhaus)

Bundesländertag von StS Magnus Brunner, bis 11. Juni (Salzburg)

Bundesländertag von BM Martin Kocher (Tirol)

Freitag, 11. Juni 2021

12:00 Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka nimmt am Besuch des serbischen Parlamentspräsidenten Ivica Dacic teil (Palais Epstein)

BM Alexander Schallenberg nimmt am Europa-Forum Wachau am Stift Göttweig teil

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

https://www.dieneuevolkspartei.at/