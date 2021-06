tirolish.at - Der neue Onlineshop für Käse, Speck und Spezialitäten aus Tirol bei Kunden beliebt.

Initiative zur Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte aus Tirol mit TOP-Bewertungen auf TRUSTED SHOPS

Wir durften seit dem Start voriges Jahr nunmehr fast 5000 Bestellungen von unserem Logistiklager in Zell am Ziller ausliefern, ein großartiger Erfolg für unsere Plattform und für die Tiroler Landwirtschaft im Allgemeinen. Das zeigt, dass Tiroler Produkte wie Käse und Speck nicht nur im Urlaub vor Ort gefragt sind, die Leute wollen diese Produkte auch ganzjährig zu Hause genießen - 1/2

Wir konnten bisher über 1000 echte Kundenbewertungen sammeln, das Ergebnis von 4,92 von 5 möglichen Sternen freut uns natürlich extrem, da sind wir Branchenkaiser. Auch die Reklamationsquote liegt bei uns unter drei Prozent - 2/2

Zell am Ziller (OTS) - "Online Käse kaufen" - das war die Grundidee, mit der der Onlineshop www.tirolish.at im April 2020 ans Netz ging. Zahlreiche Käsesorten der Fügener Heumilch Sennerei, des Zillertaler BergSenn aber auch Speck- und Wurstwaren vom Zillertaler Metzger Richard Kammerlander sowie Spezialitäten von Osttiroler Bauern konnten Kunden aus Österreich & Deutschland seitdem online einkaufen und bequem liefern lassen.

Wir durften seit dem Start voriges Jahr nunmehr fast 5000 Bestellungen von unserem Logistiklager in Zell am Ziller ausliefern, ein großartiger Erfolg für unsere Plattform und für die Tiroler Landwirtschaft im Allgemeinen. Das zeigt, dass Tiroler Produkte wie Käse und Speck nicht nur im Urlaub vor Ort gefragt sind, die Leute wollen diese Produkte auch ganzjährig zu Hause genießen, so Projektleiter Daniel Schweinberger, der die Digitalisierungs-Initiative gemeinsam mit den produzierenden Betrieben ins Leben gerufen hat.

Versendet werden die hochwertigen Lebensmittel mittels einer speziellen, kompostierbaren Hanfvliesverpackung und Kühlakkus, ein optimaler Schutz vor Temperatureinflüssen und Beschädigung.

Besonders erfreulich sind auch die Bewertungen von echten Kunden auf der Bewertungsplattform Trusted Shops: Wir konnten bisher über 1000 echte Kundenbewertungen sammeln, das Ergebnis von 4,92 von 5 möglichen Sternen freut uns natürlich extrem, da sind wir Branchenkaiser. Auch die Reklamationsquote liegt bei uns unter drei Prozent , so Schweinberger abschließend.

zum Onlineshop tirolish.at Jetzt Online einkaufen

Rückfragen & Kontakt:

Daniel Schweinberger

Wiesenweg 12

6265 Hart im Zillertal

hallo @ tirolish.at