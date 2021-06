Energiepreise im April fast 8 % über Vorjahresniveau

Tanken zum Vor-Corona-Preis // Plus 11 % bei Heizöl gegenüber April 2020 // Strom um 5 % teurer

Wien (OTS) - Der Energiepreisindex (EPI) der Österreichischen Energieagentur lag im April 2021 mit einem Plus von 7,8 % deutlich über dem Wert des April 2020 (im März bewegte sich der Preisabstand noch bei 5 %). Die Inflationsrate betrug hingegen nur 1,9 %. Im Vergleich zum März 2021 gab sie mit minus 0,1 % sogar leicht nach. Die Energiepreise für Haushalte verzeichneten gegenüber dem Vormonat hingegen ein Plus von 0,5 %, das allerdings geringer als in den Vormonaten ausfiel (Februar: +2,4 %; März: +2,5 %).

Preise für Treibstoffe und Heizöl weiter steigend

„Die stärksten Preisanstiege waren wieder bei Superbenzin und Diesel zu beobachten, auch wenn diese gegenüber den Vormonaten wesentlich moderater ausfielen“, sagt Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur. Diesel war im Monatsvergleich um 0,7 % teurer, Superbenzin um 1,5 %. „Auf Grund des relativ niedrigen Niveaus der Treibstoffpreise im April 2020 ergeben sich im Jahresvergleich sehr deutliche Veränderungen“, erläutert Traupmann. So liegen die Preise von Dieselkraftstoff um 11,6 % und jene von Superbenzin um 14,2 % höher.

Hier finden Sie die Grafik: Entwicklung der Preise für Diesel und Eurosuper von Jänner 2020 bis Mai 2021; Quelle: BMK, eigene Darstellung.

Nicht nur die Preise der Treibstoffe, sondern auch jene für Heizöl legten zu. Heizöl zeigte im Monatsvergleich ein leichtes Plus von 0,4 %. Im Jahresvergleich lagen die Preise um 10,6 % über dem Wert vom April 2020.

Hier finden Sie die Tabelle mit den aktuellen Entwicklungen der Energieträger.

Weitere Informationen sowie die Preisentwicklung der unterschiedlichen Energieträger Mineralöl (Superbenzin, Diesel), leitungsgebundene Energieträger (Strom, Gas, Fernwärme) und feste Brennstoffe (Brennholz und Pellets) im Detail finden Sie im Pressebereich auf unserer Webseite.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency

Mag. Klaus Kraigher, MAS

Leiter Kommunikation

01 58615 24 110

pr @ energyagency.at

www.energyagency.at

Twitter: https://twitter.com/at_AEA