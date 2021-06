ORF III: „Aus dem Belvedere: Das große Klassik-Open-Air“ live-zeitversetzt mit u. a. Camilla Nylund, Piotr Beczała

Außerdem: „zeit.geschichte“-Abend mit Premieren-Doppel „Sportlegenden – Hans Orsolics“, „Rot-weiß-rote Fußballhöhepunkte“

Wien (OTS) - Am Sonntag, dem 6. Juni 2021, laden ORF III Kultur und Information und ARTE um 21.00 Uhr live-zeitversetzt zu einem der ersten Freiluft-Konzertereignisse dieser Saison – dem „Großen Klassik-Open-Air“ vor dem Schloss Belvedere. Camilla Nylund, Piotr Beczała, Patricia Nolz und Ryan Speedo Green lassen, gemeinsam mit den Wiener Symphonikern und dem Wiener Singverein unter Chorleiter Johannes Prinz, Ludwig van Beethovens neunte Symphonie erklingen. Die musikalische Leitung hat die US-amerikanische Maestra Karina Canellakis. Am Samstag, dem 5. Juni, widmet sich ein vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend den bedeutenden Momenten der österreichischen Sportgeschichte. Auf dem Programm stehen u. a. die von Robert Altenburger gestalteten Doku-Premieren „Sportlegenden – Hans Orsolics“ und „Rot-weiß-rote Fußballhöhepunkte“.

Samstag, 5. Juni

Der „zeit.geschichte“-Abend über die größten Sportlegenden und die spannendsten Fußballmärchen Österreichs startet mit der TV-Premiere „Sportlegenden – Hans Orsolics“ (20.15 Uhr) von Robert Altenburger. Vom Boxtrainer Karl Marchart wurde Orsolics für den Sport entdeckt und startete seine Profikarriere am 30. Juli 1965 mit einem K.-o.-Sieg in der ersten Runde über Mario Batzu. Trotz seiner enormen Popularität und seinem unbestreitbaren kämpferischen Talent endete seine Sportlerkarriere mit nur 28 Jahren. Fehlinvestitionen und seine zunehmende Alkoholabhängigkeit führten zum sozialen Abstieg. Die Wende brachte 1986 eine von ORF-Sportmoderator und Box-Experte Sigi Bergmann gestaltete Doku, die eine Vielzahl von Reaktionen sowie eine Welle der Hilfsbereitschaft auslöste. So schrieb ihm der Wiener Liedermacher Charly Kriechbaum den Hit „Mei potschertes Leben“ auf den Leib, der Orsolics an die Spitze der Charts katapultierte.

Um 21.05 Uhr erinnert die „zeit.geschichte“ in einer weiteren Neuproduktion an „Rot-weiß-rote Fußballhöhepunkte“. „Tor! Tor! Tor! I wer’ narrisch!“ – ein Satz, der ein ganzes Land in Euphorie versetzte und bis heute die österreichische Seele wie kaum ein anderer zum Ausdruck bringt. Gefallen ist er 1978 – beim legendären Spiel in Cordoba, als Weltmeister Deutschland von Österreich mit 2:3 geschlagen wurde. Robert Altenburger blickt in dieser ORF-III-Neuproduktion zurück auf 100 Jahre österreichische Fußballhighlights. Zu weiteren emotionalen Momenten zählen die Siege des österreichischen Wunderteams um Matthias Sindelar Anfang der 1930er Jahre genauso wie der Erfolg bei der Weltmeisterschaft 1954, als Österreich Dritter wurde. Danach werfen die Filme „Rapid Wien – Fußballgeschichte in Grün-Weiß“ (21.55 Uhr) und „Austria Wien – Fußballgeschichte in Violett“ (22.45 Uhr) einen Blick auf die Entstehung der Vereine und wie sie im Laufe der Jahre auch die österreichische Identität maßgeblich mitgeprägt haben.

Sonntag, 6. Juni

Am Sonntagmorgen zeigt ORF III um 9.30 Uhr den „Pfingstdialog 2021“, der im Mai unter dem Motto „Neustart für Europa“ im Schloss Seggau über die Bühne ging. Das Symposion, das eine Kooperationsveranstaltung des Landes Steiermark, der Diözese Graz Seckau und des Club Alpbach Steiermark ist, beleuchtet die Chancen und Herausforderungen Europas nach der Pandemie. Anschließend um 10.15 Uhr überträgt „ORF III LIVE“ den katholischen Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom. Am Nachmittag zeigt „Der Österreichische Film“ anlässlich des 90. Geburtstags von Ingrid Burkhard „Heimat zu verkaufen“ (16.50 Uhr) aus dem Jahr 2010.

Am Abend stimmt ORF III ab 20.00 Uhr auf „Das große Klassik-Open-Air“ aus dem Belvedere ein: Eingangs meldet sich ORF-Kulturlady Barbara Rett und bittet die Stars zum traditionellen „Kulissengespräch“. Im Hauptabend stellt Regisseur Udo Maurer in „Mein Belvedere – Prinz Eugen und sein Schloss“ (20.15 Uhr) die wechselhafte Geschichte des prachtvollen Palais in den Mittelpunkt. Danach laden ORF III und ARTE zum „Großen Klassik-Open-Air“ vor dem Schloss Belvedere (21.00 Uhr). Camilla Nylund, Piotr Beczała, Patricia Nolz und Ryan Speedo Green lassen gemeinsam mit den Wiener Symphonikern und dem Wiener Singverein unter Chorleiter Johannes Prinz Ludwig van Beethovens neunte Symphonie erklingen. Die musikalische Leitung hat die US-amerikanische Maestra Karina Canellakis. Barbara Rett führt durch den hochkarätig besetzten „Erlebnis Bühne“-Abend, der via ARTE auch europaweit zu erleben ist. Das Konzert feiert das Ende des Lockdowns in Österreich vor einem Live-Publikum von 500 geladenen Personen.

