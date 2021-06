Florian Silbereisen präsentiert: „Schlagercountdown – So wird’s bald wieder sein!“

Am 5. Juni in ORF 2

Wien (OTS) - Die Vorfreude steigt! Florian Silbereisen startet mit dem Countdown für die Zeit, in der Millionen Fans den Schlager endlich wieder richtig feiern können! Er zeigt in „Schlagercountdown – So wird’s bald wieder sein!“ am Samstag, dem 5. Juni 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2, was in vergangenen Sendungen möglich war und was vielleicht schon bald wieder möglich ist – mit ganz viel Stimmung, mit ganz viel Party und einem Wiedersehen mit den ganz großen Hits und den ganz großen Stars wie Andreas Gabalier, Andrea Berg, Andy Borg, Roland Kaiser, Ross Antony, Helene Fischer und vielen mehr!

Die Moderationen und Gespräche mit Gästen wie Ramon Roselly, Bernhard Brink, Christoff, No Angels und Andreas Gabalier wurden in Kitzbühel und Umgebung aufgezeichnet.

