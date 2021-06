„Meet die 48er“ – Blick hinter die Kulissen: Biokreislaufwirtschaft

Wien (OTS) - Am 8. Juni um 18 Uhr gibt es die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen der Wiener Abfallwirtschaft zu werfen.

In dieser Episode der neuen Online-Serie "Meet die 48er" werden interessante Informationen rund um das Thema Biokreislaufwirtschaft in Wien geboten.

Schluss mit Mythen

Wir räumen mit allen Mythen zur Biosammlung auf und erklären wie und warum biogene Abfälle in Wien getrennt erfasst werden.

Wir ermöglichen exklusive Einblicke in die spannenden Abläufe der Biogasanlage sowie des Kompostwerks Lobau.

Die gesamte Online-Besichtigung wird durch eine Live-Moderation begleitet. Außerdem gibt es im Rahmen dieser Videokonferenz ausreichend Gelegenheit, zusätzliche Fragen an die 48er-ExpertInnen zu stellen.

Wir freuen uns auf eine spannende Diskussion mit zahlreichen interessierten TeilnehmerInnen!

Anmeldung unter:

E-Mail: besichtigung@ma48.wien.gv.at

Telefon: 4000 – 48021

