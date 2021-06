Schönborn für "Religionsatlas" statt "Islam-Landkarte"

Wiener Kardinal schlägt als "Ausweg aus der verfahrenen Situation" einen "ehrlichen, transparenten Dialog zwischen Politik und Religionen" vor

Wien (KAP) - Kardinal Christoph Schönborn mahnt in der Debatte um die umstrittene "Islam-Landkarte" einen "ehrlichen, transparenten Dialog zwischen Politik und Religionen" ein und schlägt einen Altas aller anerkannten Kirchen und Religionen in Österreich vor. Gleichzeitig warnt der Wiener Erzbischof in seiner Kolumne in der "Heute"-Zeitung am Freitag davor, wenn - wie mit der "Islam-Landkarte" - eine Religion "herausgepickt" werde. "Ich halte es für gefährlich, wenn der Eindruck entsteht, eine der Religionsgemeinschaften wird unter Generalverdacht gestellt. Das ist wohl auch nicht die Absicht der Politik", schreibt der Kardinal und verweist darauf, dass es strafrechtliche Möglichkeiten gibt, um "staatsfeindliche, terroristische Tendenzen" zu verfolgen.

Das Strafrecht sei klar genug, um gegen gefährliche Aktivitäten in radikalen Kreisen ob in der Politik oder in der Religion vorzugehen. "Dass es solche Radikale gibt, ist kein Grund, die Politik oder die Religion als Brutstätten des Radikalismus zu betrachten", hält der Kardinal fest und verweist gleichzeitig darauf, dass Österreich ein "ausgezeichnetes Religionsrecht" habe. "Staat und Religionen sind getrennt, haben aber eine ausgewogene Zusammenarbeit. Der vorbildliche Religionsfrieden in unserem Land basiert auf gegenseitigem Vertrauen, auf Dialog und Wertschätzung." Von daher gebe es auch einen "Ausweg aus der verfahrenen Situation: Ich wünsche mir einen ehrlichen, transparenten Dialog zwischen Politik und Religionen in unserem Land. Es geht um unsere gemeinsame Zukunft."

