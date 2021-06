IVF-Pionier Wilfried Feichtinger gestorben

Am Morgen des 3.6.2021 verstarb der „medizinische Vater“ des 1. IVF Babys Österreichs.

Wien (OTS) - Nach langer, schwerer Krankheit ist Univ.-Prof. Dr. Wilfried Feichtinger im Kreise seiner Familie heute morgen in Perchtoldsdorf verstorben. Feichtinger galt international als Pionier der Reproduktionsmedizin.

Er wurde am 19. Oktober 1950 in Wien geboren und studierte an der medizinischen Fakultät der Universität Wien. Unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Hugo Husslein machte er anschließend seine Ausbildung zum Frauenarzt. Er war seit der Geburt von Louise Joy Brown, dem weltweit ersten Retortenbaby, von der Reproduktionsmedizin fasziniert. Feichtinger stellte mit Unterstützung von Husslein einen Antrag beim Forschungsförderungsfonds für den Aufbau eines IVF-Programms an der Frauenklink.

Als Zlatan Jovanovic im August 1982 als erstes „Retortenbaby“ Österreichs in Wien das Licht der Welt erblickte, war das für das Team unter Feichtingers Leitung ein großer Erfolg. Es war die erste erfolgreiche künstliche Befruchtung in Österreich und als 6tes medizinisches Team weltweit. Für tausende Paare mit Kinderwunsch war das ein Hoffnungsschimmer.

Mitte der 80er Jahre entwickelte Wilfried Feichtinger eine neue, schonende Methode zur ultraschallgezielten Eizellentnahme. Eizellen wurden fortan weltweit nach Feichtingers Methode ultraschallgezielt durch die Scheide entnommen.

1984 gründete Feichtinger das Wunschbaby Institut Feichtinger in Wien, damals das erste ambulante IVF Institut der Welt, das auch heute international hoch angesehen ist. Das Institut leitet seit 2018 sein Sohn, Priv.-Doz. DDr. Michael Feichtinger, als eine Institution von Familie für Familie.

Professor Wilfried Feichtinger, der mehr als 5 Sprachen fließend sprach, war in seiner Freizeit ein passionierter Opernsänger, ein liebevoller Vater und ein begeisterter Großvater. Er hinterlässt seine Frau Brigitte, 7 Kinder und 7 Enkelkinder.

