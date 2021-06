Interhyp Trendbarometer: Stagnierende Zinsen, gestiegene Materialkosten

Wien (OTS) - Impferfolge, Lockdown-Lockerungen und Nachholeffekte haben die Zinsen für Immobiliendarlehen in Österreich im Mai noch einmal minimal steigen lassen. Im Interhyp-Trendbarometer, einer monatlichen Befragung von Zinsexperten österreichischer und deutscher Kreditinstitute, prognostizieren die Experten kurzfristig ein gleichbleibendes Zinsniveau, langfristig weiteres Aufwärtspotenzial. Mirjam Mohr, Vorständin bei der Interhyp AG: „Mit Blick auf die anhaltend lockere Geldpolitik der Notenbanken werden die Finanzierungskosten für Immobilieninteressenten dennoch im langjährigen Vergleich sehr überschaubar bleiben. Ein größeres Augenmerk sollte indes den teilweise extrem gestiegenen Materialkosten beim Bau gelten. Diese könnten sowohl die Neubaupreise treiben als auch das Finanzierungsverhalten verändern.“

„Derzeit sehen wir bei Interhyp Österreich Bestzinssätze für variable Kredite noch immer bei 0,27 Prozent nominal und 0,64 Prozent effektiv“ , so Andreas Luschnig. Für zehnjährige Fixzinsbindungen sind die besten Zinssätze marginal gestiegen und liegen aktuell bei 0,85 Prozent nominal und 1,23 Prozent effektiv – bei einer Kreditsumme von 300.000 Euro und einer Laufzeit von 30 Jahren. Im Mittel rangieren die Zinsen bei 1,22 Prozent nominal und 1,6 Prozent effektiv. Mit Blick auf die Zinssituation rät Luschnig Erstkäufern zu langfristigen und fixen Zinsfestschreibungen. Zudem sind die deutlich gestiegenen Rohstoffkosten und Engpässe im Zuge der Corona-Pandemie zu bedenken. Der Holzpreis hat sich binnen eines Jahres um 400 Prozent verteuert, Dämmmaterial wie Styropor verteuerte sich im April um 50 Prozent und Betonstahl auf Jahressicht um rund 30 Prozent. „Wir empfehlen, Kredite in Bezug auf die Tilgungsanlauffreie Zeit zu vergleichen. So lassen sich Zinskosten vermeiden oder minimieren, die durch eine spätere Baufertigstellung und einen verzögerten Kreditabruf entstehen.“ Außerdem sollten Kreditnehmer prüfen, ob sie beim Eigenbau einen Kredit stemmen können, der theoretisch 20 Prozent über der ursprünglich geplanten Kreditsumme liegt. Luschnig: „Erste Banken prüfen bei der Kreditbewilligung bereits, ob Kreditnehmer eine mögliche Nachfinanzierung verkraften können.“

Weitere Informationen zur Zinsentwicklung finden Sie in den Zins-Charts von Interhyp unter https://www.interhyp.de/ratgeber/was-muss-ich-wissen/zinsen/zins-charts.html

