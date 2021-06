Karl Ploberger und Stefanie Hertel präsentieren „Die Gartenparty der Stars“

Live aus den Kittenberger Erlebnisgärten am 12. Juni in ORF 2

Wien (OTS) - Karl Ploberger und Stefanie Hertel sind am Samstag, dem 12. Juni 2021, um 20.15 Uhr live in ORF 2 und im MDR zu Besuch in den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois und präsentieren „Die Gartenparty der Stars“. Auf dem Programm steht eine unterhaltsame Mischung aus Musik, Spiel, Spaß und Blütenpracht. Österreichische und deutsche Musikacts treten zudem in sogenannten „Gartenchallenge“-Runden gegeneinander an und testen ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit. Dazu gibt es ganz private Gartentipps und -tricks der Prominenten und natürlich viel Wissenswertes rund um das Thema Natur und Garten. Mit dabei sind DJ Ötzi, Maite Kelly, Florian Silbereisen & Thomas Anders, Giovanni Zarrella, Ben Zucker, die Wiener Sängerknaben, Lou Bega, Die Hollerstauden, voXXclub, Alle Achtung, die Söhne Mannheims, Die Mayerin und Matakustix.

Rund um die Themen „Grüner Daumen“ und „Gartenparty“ gibt es in der Sendung auch Quizrunden und Actionspiele. Wenn in freundschaftlichen Wettkämpfen frei nach dem Motto „Karotte gegen Möhre“ österreichische gegen deutsche Künstler und Künstlerinnen antreten, ist Länderspielatmosphäre garantiert.

Noch mehr Gartenfreude mit Karl Ploberger in ORF 2

Karl Ploberger präsentiert am Dienstag, dem 8. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 2 „Das Paradies in der Ferne – Die schönsten Gärten der Welt“ und zeigt dabei die prächtigsten und artenreichsten Gärten rund um den Globus – von Italien bis in die Karibik. Die Gartenporträts bieten exklusive Einblicke in historische, öffentliche und botanische Gärten, aber auch in prachtvolle Privatanlagen. Mit dabei allerlei Wissenswertes und Historisches rund um Gartenkultur und Pflanzenpflege vom Pflanzenflüsterer Karl Ploberger. Außerdem entdeckt der Biogärtner der Nation am Sonntag, dem 13. Juni, um 16.00 Uhr in ORF 2 „Die geheimen Gärten von Venedig“ und präsentiert noch bis zum Sommer an diesem Sendeplatz neue Ausgaben von „Natur im Garten“.

