Update zu Impfstoff Liefermengen für den Juni

2,5 Millionen Impfdosen von BioNTech/Pfizer

Wien (OTS) - Heute wurden Seitens des Herstellers BioNTech/Pfizer die exakten Liefertranchen für Juni in der Europäischen Union bekanntgegeben. Insgesamt werden im Monat Juni wie angekündigt 2,5 Mio. Impfdosen vom Hersteller BioNTech/Pfizer geliefert. Die Liefertranchen variieren von Woche zu Woche leicht. Konkret in Kalenderwoche 23 & 24 um 12 bzw. in KW 25 laut Prognose um 24 Prozent. In KW 26 fällt die Lieferung dann um 240.000 Dosen höher aus als bisher angekündigt. Die zugesicherte Gesamtliefermenge für Juni bleibt also wie angekündigt bei 2,5 Millionen Impfdosen, wie der Hersteller versicherte.

Bundeskanzleramt und Gesundheitsministerium betonen, dass sämtliche Impfdosen, die im Rahmen der gesamteuropäischen Lieferungen nach Österreich kommen, sofort an alle Impfstellen in den Bundesländern verteilt werden, um die Impfziele möglichst schnell erreichen zu können. Durch die Erweiterung der impfbaren Bevölkerung um die 12-15-Jährigen ist diese mittlerweile auf rund 7,9 Mio. Menschen angewachsen.

Mit Stand heute wurden bereits mehr als 5,2 Mio. Impfdosen in Österreich verabreicht und in den kommenden Tagen werden bald mehr als 4 Mio. Menschen in Österreich mindestens eine schützende Impfdosis erhalten haben.

Alle Infos zur Impfung: https://info.gesundheitsministerium.gv.at/

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

Dipl.-Ing. Daniel Böhm

Pressereferent

+43 1 711 00-862479

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at