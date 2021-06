Einladung zum Pressegespräch: Neuheiten aus dem Hause Bauer's E-Bike GmbH

Graz (OTS) - Gleich zwei große Neuigkeiten kommen aus dem Hause Bauer's E-Bike GmbH aus Graz:



1.) Mit dem "BauerBike" wird mit Juni 2021 nach längerer Entwicklungszeit das 1. E-Mountainbike made in Styria präsentiert! Erstmalig ist es damit gelungen, ein E-Mountainbike rein in der Steiermark zu produzieren! Die BauerBikes sind extrem leicht (rund 19,8 kg), verfügen über einen Mittelmotor mit Öl geschmierten Getriebe, 90 Nm Drehmoment und 15 innovative Leistungsstufen vom Wettkampf-Modus bis hin zum Tourenfahren.



2.) Österreichweit erstmalig und einzigartig bietet die Bauer's E-Bike GmbH ein Franchise-Modell für den E-Bike-Verkauf an. Alle E-Bike-Verkaufsinteressierten erhalten dabei eine individuelle Gesamtlösung rund um Verkaufs- und Servicecenter, exklusive E-Bike Marken, Zubehör, innovativer PC-Verkaufsstationen, Café-Ecke u. v. m.



Erleben und testen Sie hautnah die neuen BauerBikes, in einem boomenden Fahrradmarkt mit erstmals über 200.000 verkauften E-Bikes in Österreich 2020, präsentieren wir im Rahmen eines Pressegesprächs.

Datum: 09.06.2021, 16:30 - 18:00 Uhr

Ort: Bauer´s E-Bike Center Graz

Puntigamer Straße 124, 8055 Graz, Österreich

Url: https://www.gb-elektrofahrrad.at/

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Philip Slapar, MBA

Tel. +43 699 17312102

E-Mail: philip.slapar @ bauerbikes.com

