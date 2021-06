Eine Million Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zur Impfung angemeldet oder bereits geimpft

LH-Stv. Pernkopf/LR Königsberger-Ludwig: „Rascher Impffortschritt in Niederösterreich“

St. Pölten (OTS/NLK) - „Niederösterreich setzt auf rasche Corona-Schutzimpfungen und rasche Terminvergaben, um den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern Sicherheit, Klarheit und Perspektive zu geben. Seit heute Mittwoch, 10.00 Uhr können in Niederösterreich auch Impftermine für 12 bis 15-Jährige gebucht werden. Darüber hinaus steht die Anmeldung in unserem Bundesland bereits seit 10. Mai allen ab 16 Jahren offen. Insgesamt haben sich bisher eine Million Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher entweder ihren persönlichen Impftermin gebucht oder haben diesen Impftermin bereits hinter sich, sind also bereits mindestens einmal geimpft. Das zeigt den raschen Impffortschritt in Niederösterreich und die hohe Bereitschaft der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, sich impfen zu lassen. Impfen schützt jeden persönlich vor der schweren Corona-Krankheit und schützt aber auch die gesamte Gemeinschaft“, geben LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bekannt.

Von der Anmeldemöglichkeit für 12 bis 15-Jährige haben innerhalb der ersten beiden Stunden bereits 8.532 Menschen gebraucht gemacht. Somit haben bis 2. Juni 12.00 Uhr nun exakt 998.147 Menschen einen Impftermin gebucht. Davon haben 721.493 die Erstdosis bereits erhalten, 303.443 davon sind vollimmunisiert. 276.654 Ersttermine sind noch offen und finden in den nächsten Wochen statt, so gut wie alle davon im Juni.

