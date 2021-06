AVISO: PK 4. Juni: Vienna Pride 2021 - Comeback zur Jubiläums-Regenbogenparade

Einladung zur Pressekonferenz: „Stay safe, stay proud“ - Vienna Pride 7.-20. Juni, mit der 25. Regenbogenparade am 19. Juni

Wien (OTS) - Wir laden Vertreter*innen der Medien herzlich zur Pressekonferenz „Vienna Pride 2021“ ein. Katharina Kacerovsky, die Organisatorin von Vienna Pride 2021, Ann-Sophie Otte, die Obfrau der Homosexuellen Initiative (HOSI) Wien, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) und Gemeinderätin Marina Hanke (SPÖ) informieren über die Hintergründe, aktuelle Entwicklungen, Aktivitäten und Anliegen in diesen besonderen Zeiten. Im Anschluss an die Pressekonferenz wird die Regenbogenfahne am Eingang des Rathauses gehisst (Lichtenfelsgasse).



Datum: 04.06.2020, 10:00 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Wappensaal

