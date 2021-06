BMSGPK: Romana Wochner neue Kabinettchefin von Wolfgang Mückstein

Eva Wildfellner kehrt plangemäß als Generalsekretärin ins BMKÖS zurück

Wien (OTS) - Wolfgang Mückstein wurde am 19. April 2021 zum Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz angelobt. Neben den vielen laufenden Projekten und Entscheidungen, wie vor allem die Verhandlungen und Umsetzungen der Öffnungsschritte in Mai und Juni, wurde das Kabinett des Gesundheit- und Sozialministers neu aufgestellt. Im Auftrag von BM Mückstein wurde diese Phase von Eva Wildfellner geleitet, die aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung im Gesundheitsbereich und als Kabinettchefin früherer Ministerinnen und Minister vorübergehend die Kabinettsleitung übernommen hat. Sie kehrt vereinbarungsgemäß nun wieder als Generalsekretärin in das BMKÖS zurück.

Mit Montag übernimmt Romana Wochner die Leitung des Kabinetts. Die studierte Juristin ist eine ausgewiesene Expertin für Gesundheits- und Pflegepolitik. Sie war zuletzt bei der Arbeiterkammer Wien und davor bereits im Kabinett von Rudi Anschober als Expertin für Sozialversicherungspolitik tätig.

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gratuliert Wochner zu ihrer neuen Funktion und dankt Eva Wildfellner für ihre hervorragende Arbeit in den letzten Wochen und Vizekanzler Kogler für die Möglichkeit, dass er diesen befristete Wechsel ermöglicht hat. Mückstein freut sich auf die Zusammenarbeit mit Romana Wochner. Als ausgewiesene Expertin sieht er Romana Wochner als optimale Besetzung für die anstehenden Herausforderungen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK)

Dipl.-Ing. Daniel Böhm

Pressereferent

+43 1 711 00-862479

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at