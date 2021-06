SPÖ-Margareten: Gemeinsam den Hochhauspark gestalten!

Der Leopold-Rister-Park soll bald neugestaltet werden. Die Wünsche der Margaretner*innen werden nun gesammelt und fließen in die Planungen ein

Wien (OTS/SPW) - Margareten ist der am dichtesten bebaute Bezirk Wiens – umso wertvoller sind die Parks und Grünanlagen! Sie alle werden gehegt und gepflegt und brauchen immer wieder eine Rundumerneuerung. Der Leopold-Rister-Park, auch Hochhaus-Park genannt, soll bald neugestaltet werden. Im Mittelpunkt der Umgestaltung stehen natürlich diejenigen, die den Park nutzen. Viele Kinder, Jugendliche, Familien und auch ältere Margaretner*innen sollen sich weiterhin im Park pudelwohl fühlen. Deshalb lädt Bezirksvorsteherin Silvia Janković Sie alle dazu ein, den neuen Park mitzugestalten! Egal ob Wasserspiel, mehr Bänke oder ein neues Spielgerät: Die Agenda Margareten ist seit Mai und im Juni im Park unterwegs und nimmt Ihre Ideen und Wünsche auf!****

Alle Antworten werden gesammelt und fließen in die Planung mit ein. „Die Margaretner*innen wissen selbst am besten, was in ihrem Grätzel noch fehlt und deshalb bin ich eine große Befürworterin von Beteiligungsverfahren. Ich bedanke mich bei der Agenda Margareten für die Durchführung und freue mich auf viele gute Ideen“, so Bezirksvorsteherin Janković.

„Der Hochhauspark ist eine wertvolle Grünoase mitten im Margaretner Gemeindebau. Nun sammeln wir die Ideen der Nutzer*innen und holen gemeinsam so viel Natur und Wasser wie möglich in den Park“, sind sich der Vorsitzende des Umweltausschusses Wolfgang Mitis und der Vorsitzende der Kommission für Bezirksentwicklung, Mobilität und Bürger*innenbeteiligung, Klaus Mayer, einig.

Termine der Agenda Margareten: jeweils von 16:30-18:30 Uhr im Leopold-Rister-Park am Dienstag, 8. Juni, Donnerstag, 10. Juni, Dienstag, 15. Juni, Donnerstag, 17. Juni. Wer das Team der Agenda Margareten nicht im Park antrifft, kann Vorschläge gerne auch telefonisch oder per E-Mail übermitteln – und zwar an die Agenda Margareten (per E-Mail an info @ agendamargareten.at oder unter der Telefonnummer 0664/165 29 35). Die Bezirksvorstehung ist erreichbar per E-Mail an post @ bv05.wien.gv.at oder unter der Telefonnummer 01/4000-05110.

