Vorsorglicher Produktrückruf fillikid Spielzelt Tipi

Thalgau (OTS) - fillikid ruft vorsorglich das Produkt „Spielzelt Tipi“ mit der Artikelnummer CC8727 und dem EAN Code 9120094657865 zurück. Nach interner Überprüfung bei regelmäßigen Kontrollen wurde ein mögliches Gesundheitsrisiko entdeckt: Bei manchen Tipis können Nahtfehler bei den Spielfiguren der Mobiles auftreten, welche dazu führen können, dass sich eine Kugel mit Rassel aus dem Inneren der Spielfigur löst. Mögliche Folgen: Gesundheitsgefahr (Erstickungsgefahr) durch Verschlucken der Kleinteile. Betroffen ist das Produkt mit der Bezeichnung "Spielzelt Tipi" und der Artikelnummer CC8727. Betroffen sind alle Tipis welche im Zeitraum von 13.5.2020 bis 2.6.2021 verkauft wurden. Das Tipi darf nicht weiterverwendet werden. KundInnen wenden sich dann bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um es zu retournieren und den bezahlten Betrag erstattet zu bekommen. Eine Rechnung wird dabei nicht benötigt.

Sollten Sie das Schwestermodell mit der Artikelnummer CC8728 haben so nimmt der Hersteller dieses Produkt aber bei Verunsicherung der Kunden und um jegliches Risiko auszuschließen aus Kulanz auch gerne zurück. Der Hersteller versichert: "Es sind keine Unfälle bekannt. Dennoch hat sich Fillikid im Interesse der Kundensicherheit dazu entschlossen, eine Rückrufaktion zu starten."

Rückfragen & Kontakt:

Bei Fragen können Sie sich gerne an per Mail an service @ fillikid.at oder per Telefon unter 004362352014521 melden.