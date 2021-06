Universität für angewandte Kunst Wien: Jakob Lena Knebl wird neue Professorin für Transmediale Kunst

Vielseitige Künstlerin folgt Brigitte Kowanz als Leiterin der Abteilung nach

Wien (OTS) - Die Universität für angewandte Kunst Wien freut sich sehr, die Berufung von Jakob Lena Knebl als neue Professorin für Transmediale Kunst bekannt geben zu können. Die umtriebige und vielschichtige Künstlerin wird am 1.10.2021 - also zu Beginn des neuen Studienjahres - ihre Tätigkeit an der Angewandten aufnehmen. Für Knebl stellt die Professur ein Comeback an die Angewandte dar, da sie von 2000 bis 2005 hier Modedesign studiert und abgeschlossen hat. "Zu lehren hat für mich den gleichen Stellenwert wie meine Arbeit als Künstlerin. Nun komme ich an jenen Ort zurück, an die Universität für angewandte Kunst Wien, der mein Tun maßgeblich geprägt hat. Das freut mich außerordentlich", so Lena Knebl über ihre neue Aufgabe.

Knebl kann als explizit transmediale Künstlerin auf eine Vielzahl von Ausstellungen und Performances, Interventionen und Aktionen verweisen und reüssiert sowohl innerhalb als auch außerhalb nationaler Grenzen in wichtigen Museen und Ausstellungshäusern. Gemeinsam mit Ashley Hans Scheirl wird sie den Österreich-Pavillon der nächsten Venedig Kunstbiennale konzipieren und gestalten. Ihre künstlerische Praxis nutzt und verbindet unterschiedliche künstlerische Medien und stellt direkt oder indirekt den Kontext zu aktuellen gesellschaftspolitischen Diskursthemen her. Knebl entwickelt raumübergreifende Installationen, die aus Fotografien, Skulpturen, Videos, Zeichnung, Stahlkonstruktionen und Performances bestehen. Sie selbst bezeichnet diese Szenographien als Begehrensräume, die sich nicht nur auf Kunstinstitutionen beschränken, sondern sich auch in den öffentlichen Raum ausdehnen.

Jakob Lena Knebl arbeitet bereits als Senior Artist seit zehn Jahren mit Studierenden an der Akademie der bildenden Künste Wien und lehrte auch an der Kunstuniversität Linz. Die vielseitige und vielschichtige Künstlerin übernimmt zu Beginn des Wintersemesters 2021 die Abteilung Transmediale Kunst am Institut für bildende und mediale Kunst an der Angewandten, welche derzeit von Brigitte Kowanz geleitet wird, die sich nach rund 25 Jahren als Professorin an der Angewandten in den Ruhestand verabschiedet.

