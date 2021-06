Handelsagenten: Anerkennung der österreichischen Branchenfortbildung vom weltgrößten Dachverband wieder bestätigt

WIFI-Lehrgang für Handelsagenten führt weiterhin das Trainingslabel der Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB)

Wien (OTS) - „Handelsagenten sind tagtäglich unterwegs und platzieren erfolgreich Produkte am Markt. Sie sind unverzichtbar für den Vertrieb und wichtige Umsatzbringer für Unternehmen. In Österreich vermitteln die rund 8.500 Handelsagenten und Handelsagenturen Waren im Wert von jährlich 24,5 Milliarden Euro. Damit leisten sie einen wertvollen Beitrag in der Wertschöpfungskette. Dazu benötigen die selbständigen Vertriebsprofis aber auch rechtliche und wirtschaftliche Fachkenntnisse“, so Robert M. Hieger, Obmann im Bundesgremium der Handelsagenten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Bei der diesjährigen Delegiertenversammlung des Internationalen Handelsagenten-Verbandes (IUCAB) hatten neun Mitgliedsverbände allen Grund zum Jubeln: Ihre nationalen Ausbildungsprogramme wurden vom IUCAB Trainings-Komitee wiederbestätigt. Somit dürfen sie weiterhin die Bezeichnung „International anerkannt“ führen sowie das IUCAB Trainingslabel verwenden (das IUCAB Trainingslabel ist unter https://tinyurl.com/yswnnuxh abrufbar).

Unter den ausgezeichneten Ländern befindet sich auch Österreich und damit das Bundesgremium der Handelsagenten. Die Branchenvertretung hat den Lehrgang für Handelsagenten konzipiert, der in den WIFIs der WKO angeboten wird. „Die Lehrinhalte wurden von Praktikern entwickelt und werden laufend aktualisiert. Damit ist eine topaktuelle Weiterbildung für Handelsagenten gewährleistet“, hält Bundesgremialgeschäftsführer Christian Rebernig fest. Weitere Informationen zur Handelsagenten-Ausbildung im WIFI, die den Wissensbedarf für die Praxis in drei Modulen abdeckt, gibt es unter https://www.wifi.at/handelsagent.

Die Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB) ist die weltweit größte Dachorganisation von Handelsagentenverbänden und besteht aus 21 Mitgliedsvereinigungen aus Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Der Dachverband wurde 1953 gegründet und vertritt die Interessen von rund 600.000 Handelsagenten und Handelsagenturen. Österreich ist im Handelsagenten-Dachverband durch das Bundesgremium der Handelsagenten in der WKÖ vertreten und führt gleichzeitig das Generalsekretariat der IUCAB in Wien. (PWK 275/NIS)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Geschäftsstelle der Handelsagenten

T: 05 90 900 3375

E: handelsagenten @ wko.at

W: www.handelsagenten.at

W: www.wifi.at/handelsagent