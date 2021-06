SÖZ fordert: Frauenschwimmen in Wiener Freibädern!

SÖZ fordert: Frauenschwimmen in Wiener Freibädern!

Wien (OTS) - Der Sommer ist da und die Badesaison ist wieder eröffnet, allerdings können nicht alle Menschen davon Gebrauch machen. Weibliche Badegäste, die aus unterschiedlichsten Gründen unter sich schwimmen möchten, haben in Wien eine nur sehr eingeschränkte Möglichkeit dies zu tun.

Das Frauenschwimmen genießt eine hohe Nachfrage, weshalb das Angebot der Wiener Bäder unbedingt ausgeweitet werden sollte. Momentan beschränkt sich das Angebot auf lediglich zwei Wiener Bäder (Amalienbad, Simmeringer Bad) und ist nur auf die kühlere Jahreszeit beschränkt.

In Österreich sterben jährlich rund 40 Personen an den Folgen eines Ertrinkungsunfalles. Dabei zeigte sich, dass 8 Prozent der österreichischen Bevölkerung ab einem Alter von 5 Jahren – das sind knapp 700.000 Personen – nicht schwimmen können. Frauen sind hiervon besonders betroffen.

Daher fordern wir einen Frauenschwimmtag in zumindest einem der Wiener Freibäder, sowie niederschwellige Schwimmkurse für Nichtschwimmerinnen. Angesichts der Corona Pandemie und den eingeschränkten Urlaubsmöglichkeiten sollen alle Bürgerinnen die Möglichkeit zur Abkühlung und Erholung bekommen.

Wir richten unseren Appell an die Verantwortlichen in der Stadt-Politik sowie an die zuständigen Magistratsämter.

Als SÖZ werden wir in den nächsten Bezirksratssitzungen diesbezüglich Anträge in sämtlichen Bezirken einbringen, in denen wir vertreten sind.

