AVISO – Demonstration: Black Empowerment Bicycle Ride

Fahrrad-Demo für Selbstermächtigung und Sichtbarkeit Schwarzer Menschen

Wien (OTS) - Am Mittwoch Abend findet in Wien eine antirassistische Fahrrad-Demonstration statt. Ziel ist es, einen deutlichen Ausdruck der Selbstermächtigung Schwarzer Menschen auf die Straße zu tragen. "Genauso wichtig wie das Bekämpfen der Unterdrückung von Schwarzen Menschen und anderen marginalisierten Gruppen ist das Ausleben von Freude." erklärt Nesnaj Siaf, Sprecherin von Schwarze Geschwister für Power das Anliegen der Kundgebung.



Der Demozug wird ausgehend vom Yppenplatz durch Ottakring und die Josefstadt bis zur Ringstraße fahren und nach einer Runde um den Ring am Platz der Menschenrechte enden. "Begleitet von Musik von Vienna Carnival, BadandBoujee und vielen Schwarzen FLINTA DJs aus Wien werden wir den Abend durch die Stadt fahren und gemeinsam unsere Existenz als Schwarze Menschen feiern", kündigt Nesnaj Siaf an. Die Demospitze werden BlPOC (Black, Indigenous and People of Color) bilden. Auf der Demonstration sind alle willkommen, die solidarisch gegen Unterdrückung, Marginalisierung und Diskriminierung stehen.



Vertreter_innen der Presse sind herzlich eingeladen. Alle Teilnehmer_innen werden um die Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen aufgrund der Corona-Pandemie (FFP2-Maske, Abstand, aktueller Test) ersucht.



Demonstration: Black Empowerment Bicycle Ride

Termin-Text: Antirassistische Fahrrad-Demonstration - Die Route führt vom Yppenplatz über Gablenzgasse und Burggasse zum Ring und endet nach einer Runde um den Ring mit einer Schlusskundgebung am Platz der Menschenrechte, 1070 Wien

Veranstaltet von: Schwarze Geschwister für Power, gemeinsam mit RADSisters, Migrantifa Wien, BigSibling, sowie dem Black Voices Volksbegehren.

Datum: 02.06.2021, 19:00 Uhr

Ort: Yppenplatz

1160 Wien, Österreich

