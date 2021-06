Kirschenzauber – Kulinarische Kirschenwochen in der Gastronomie

Produzenten und Gastronomen präsentieren im Juni die Leithaberger Edelkirsche in genussvollen Variationen

Wien/Burgenland/Niederösterreich (OTS) - Regional verbunden treten die Genussproduzenten gemeinsam mit den Wirten des Burgenlandes auf, um die Zeit der reifen Kirschen gaumenfreudig zu nutzen. Voller gesunder Inhaltsstoffe zeigt sich das Steinobst nicht nur bei den Sorten vielfältig, sondern auch kulinarisch – von den gewohnten süßen bis hin zu originellen herzhaften Köstlichkeiten.

Saisonal bedingt finden wir die roten Früchte bei Gastronomen in verführerischen Variationen im Juni auf der Speisekarte. Die Wirte kredenzen Spezialitäten wie Rindsrouladen mit Kirschen, oder klassische Gerichte wie Kirschenstrudel in dieser Zeit.

Einer der Höhepunkte des Kirschenzaubers ist der Kirschen-& Genussmarkt am 12. Juni 2021 von 9 bis 14 Uhr inmitten der historischen Kellergasse in Purbach. Hier finden Sie eine große Auswahl an regionalen Produkten von Käsespezialitäten, über Pilzprodukte, Rindfleisch vom Bullinarium, Liköre, Mehlspeisen bis hin zu frischen Kirschen und Kreationen wie Kirschfrizzante. Lassen Sie sich im Juni von der Leithaberger Edelkirsche aus dem Burgenland verzaubern und freuen Sie sich auf eine genussvolle Zeit.

Weitere Infos finden Sie auf: www.edelkirsche.at

Zur Initiative Der Verein Leithaberger Edelkirsche hat sich mit der Gründung des Slow Food Presidios zwei wichtige Ziele gesetzt: den Bestand der alten Kirschbäume zu sichern und die Vermehrung der alten Sorten zu fördern. Gemeinsam mit regionalen Partnern und durch Aktivitäten mit den Gastronomen steigern die Mitglieder des Vereins die Bekanntheit der Leithaberger Edelkirsche und bieten den regionaltypischen Sorten eine Bühne, damit sie weiterhin ein natürlicher Bestandteil am Leithaberg bleiben.

Folgende Wirte sind Partner des Kirschenzaubers:

Restaurant Pauli’s Stuben, Purbach www.braunstein.at Gasthaus zur Traube, Neckenmarkt www.zurtraube.at Restaurant Rosenhof, Illmitz www.rosenhof.cc Gasthaus „Zum fröhlichen Arbeiter“, Apetlon www.froehlicherarbeiter.at Gasthaus Möslinger, Wien www.gasthausmoeslinger.at Gasthaus Monika, Oggau www.gasthaus-monika.at Gasthaus Karl Wirt, Winden www.karlwirt-winden.at Gutsgasthaus Zum Herztröpferl, Oggau www.herztroepferl.at Heurigen-Restaurant Sandhofer, Purbach www.diesandhofer.at Seejungfrau, Jois www.seejungfrau.cc Der Schemitz Heurige, Donnerskirchen www.schemitz.at Turmhof, Breitenbrunn www.turmhof.com Mama Kocht, Steinbrunn www.dorfladen-wirth.at Restaurant-Pannonia-Roth, Bernstein www.pannonia-roth.at Landgasthof Sebastiankeller, Oggau www.sebastiankeller.at Restaurant „Zum weissen Pfau“, Schloss Hof www.schlossgastronomie.at Restauran „Zur alten Mauth“, Neusiedl am See https://www.mauth-windholz.at/ Gasthaus zur Dankbarkeit, Podersdorf https://dankbarkeit.at/ Gwöb Bar, Breitenbrunn https://www.gwoeb.at/ Pizzeria Vista Mare, Breitenbrunn, 0699 150 13 226





Kirschenzauber - Kulinarische Kirschenwochen in der Gastronomie Mehr Informationen zum Kirschenzauber

Rückfragen & Kontakt:

Verein Genuss Region Leithaberger Edelkirsche

Andrea Strohmayer

Mobil: +43 0664 50 61 459

office @ genussquelle.at

www.edelkirsche.at