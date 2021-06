FPÖ – Stefan: Angekündigter Rücktritt von Norbert Hofer für gesamte Partei überraschend

„Werde als ältester Stellvertreter umgehend Absprache mit den Mitgliedern des Parteipräsidiums suchen“

Wien (OTS) - Nach dem medial bekanntgewordenen Rücktritt von Norbert Hofer als FPÖ-Bundesparteiobmann wird der der an Jahren ältesten Stellvertreter, der freiheitliche Justizsprecher NAbg. Harald Stefan, umgehend Kontakt mit den weiteren Mitgliedern des Bundesparteipräsidiums der FPÖ aufnehmen.

„Für mich wie für uns alle in der FPÖ ist der angekündigte Rücktritt von Norbert Hofer völlig überraschend gekommen. Eine unmittelbare Information dazu liegt der FPÖ jedoch noch nicht vor. Ich werde mich daher sofort mit den übrigen Mitgliedern des Bundesparteipräsidiums in Verbindung setzen, damit die zuständigen Gremien unverzüglich zusammentreten. Über alle weiteren Schritte werden wir unsere Mitglieder und Funktionäre sowie die Medien zeitnah informieren“, sagte Harald Stefan in einer ersten Reaktion.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

presse @ fpoe.at