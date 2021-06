Neue IFCO Lift Lock Mehrwegbehälter für Bananen bieten zusätzliche Vorteile für den Transport von Bananen

München (ots) - Der neue Banana Lift Lock-Behälter verbessert die Nachhaltigkeit entlang der kompletten Lieferkette, erhöht die Effizienz durch seine Kompatibilität mit anderen IFCO Mehrwegbehältern und bietet ein innovatives Design für Belüftung und Schutz der transportierten Bananen

IFCO, der weltweit führende Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungen für frische Lebensmittel, gibt die Einführung seiner Banana Lift Lock-Mehrwegbehälter bekannt, die speziell für den sicheren Bananentransport über die gesamte Lieferkette hinweg entwickelt sind – vom Erzeuger bis zum Einzelhandel. Der Banana Lift Lock bietet zahlreiche Vorteile für den Transport von Bananen auf ihrem oftmals langen Überseeweg. Zu den Vorteilen zählen eine bessere Belüftung für eine schnelle Kühlung und einen optimalen Reifeprozess, eine hohe Robustheit für maximalen Schutz und ein verbessertes Design, um die Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette zu erhöhen. Der Banana Lift Lock-Behälter ist auch mit anderen Mehrwegbehältern aus der IFCO Lift Lock-Familie kompatibel.

„Bei IFCO haben wir langjährige Erfahrung beim Design von speziell für den Transport von Bananen entwickelten Verpackungen. Der Caja-Oro-Behälter wurde vor etwa 15 Jahren in den USA eingeführt. Mit dem Banana Lift Lock bauen wir auf all diese Erfahrung auf und haben einen Mehrwegbehälter entworfen, der beim Transport von Bananen von der Plantage zu ihrem oft tausende Kilometer entfernten Verkaufsort zusätzliche Vorteile bietet. Unser speziell entwickelter Behälter erhöht nicht nur die Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette – durch seine Kompatibilität mit anderen IFCO Mehrwegbehältern erhöht der Banana Lift Lock auch die Effizienz. Das verbesserte Design stellt eine bessere Handhabung sicher - davon profitieren alle Erzeuger, Logistiker und Mitarbeiter im Einzelhandel“, erklärt IFCO CEO Michael Pooley.

Für Nachhaltigkeit und Automatisierung entwickelt

Durch seine zahlreichen Vorteile im Vergleich zu Einwegverpackungen aus Karton hilft der Banana Lift Lock-Behälter dabei, Verpackungsmaterial einzusparen und Lebensmittelabfälle zu reduzieren. So unterstützt er nicht nur Nachhaltigkeits-, sondern auch Automatisierungsbestrebungen in der Lieferkette von Bananen. Der IFCO Banana Lift Lock kühlt Bananen 33% schneller auf die ideale Temperatur herunter als Einwegverpackungen- Außerdem hält er diese Temperatur um 41% konstanter. Spezielle Belüftungsöffnungen sorgen dafür, dass die optimale Temperatur in den Bananenbehältern auch auf langen Überseereisen erhalten bleibt. Das Belüftungssystem wurde speziell entwickelt, um den Luftstrom zu verbessern und um den Reifeprozess effizient kontrollieren zu können. Die Bananen können gleichmäßig bis zum gewünschten Reifegrad reifen, was sowohl die Haltbarkeit als auch die optische Attraktivität am Verkaufsort erhöht. IFCO hat die Banana Lift Locks bereits zusammen mit verschiedenen Einzelhändlern erfolgreich getestet.

Neben der speziell konzipierten Belüftung schützt das einzigartig tragfähige Design des Banana Lift Lock-Behälters Bananen vor Beschädigungen. Das trägt zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen bei und erhöht die Haltbarkeit. Wie bei allen IFCO Mehrwegbehältern ist die Grundfläche des Banana Lift Lock standardisiert. Das ermöglicht ein sicheres Stapeln sowie stabile Paletten und gewährleistet die Kompatibilität mit anderen IFCO Lift Lock-Steigen. So verbessern die Banana Lift Locks die Lieferketteneffizienz und ermöglichen die Automatisierung von Logistikprozessen, z.B. das Handling in Lagern. Der Banana Lift Lock hat eine Grundfläche von 600 x 400 mm und aufgeklappt eine Gesamthöhe von 211 mm – zusammengefaltet reduziert sich die Höhe auf nur 28 mm.

Kreislaufwirtschaft für einen besseren Planeten

Die robusten, langlebigen und einfach zu handhabenden Banana Lift Locks sind in den IFCO SmartyCycleTM integriert. Dabei handelt es sich um ein Kreislaufwirtschaftsmodell, das auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit und Wiederverwendbarkeit basiert. Mit dem Modell soll jede Art von Abfall vermieden sowie der CO2-Abdruck von Produzenten, Verteilern, Reifespezialisten und Einzelhändlern reduziert werden. Durch seine Integration in das IFCO-SmartCycleTM-Poolingsystem trägt der Banana Lift Lock-Mehrwegbehälter zu den langjährigen Bemühungen von IFCO bei, die Anforderungen einer modernen, verantwortungsvollen Landwirtschaft zu erfüllen. Das führt zu einer signifikanten Reduzierung von C02-Emissionen in der gesamten Lieferkette. Darüber hinaus ist der Banana Lift Lock Teil des Engagements von IFCO, die Lieferkette für frische Lebensmittel nachhaltiger zu gestalten.

