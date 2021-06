Celerion erhält CRO Leadership Award zum 6. Mal in Folge

Lincoln, Neb. (ots/PRNewswire) - Alljährliche Befragung von Kunden in der biopharmazeutischen Industrie würdigt das Unternehmen für exzellenten Service.

Celerion freut sich bekannt zu geben, dass sie bei den alljährlich vergebenen Life Science Leader CRO Leadership Awards 2021 in allen fünf Kategorien ausgezeichnet wurden. Celerion erhielt diese Auszeichnung im sechsten Jahr in Folge.

Die in der pharmazeutischen Industrie hoch angesehenen Life Science Leader Awards zeichnen jährlich die siegreichen CROs in fünf Kategorien aus: Gesamtkompetenz, Kompatibilität, Fachwissen, Qualität und Zuverlässigkeit bei der Erfüllung der Anforderungen von sowohl großen als auch kleinen Kunden in der Pharmaindustrie.

"Wir danken vor allem unseren Kunden für diese Anerkennung und für ihre anhaltende Partnerschaft", sagt die CEO von Celerion Susan Thornton, Ph.D. Seit Anfang der Pandemie bemühen wir uns mit der gebührenden Vorsicht darum, die klinischen Entwicklungsprogramme unserer Kunden auf Kurs zu halten. Egal wie schwierig die Zeiten sind, unsere Hauptaufgabe bleibt dieselbe, nämlich dabei zu helfen, innovative neue Medikamente auf den Markt zu bringen - und damit das Leben von Menschen in Not auf der ganzen Welt zu verbessern. Wir sind stolz darauf, erneut für unseren Erfolg in diesem Bereich ausgezeichnet zu werden, und wir verdanken diese Anerkennung allen Mitarbeitern von Celerion, die hart daran gearbeitet haben, die Bedürfnisse unserer Kunden stets zu erfüllen", fügte sie hinzu.

Ed Miseta, Chefredakteur der Website Clinical Leader, sagt: "Die Kunden in der Branche haben gesprochen. Celerion und unsere anderen Preisträger haben bewiesen, dass sie die Top-Dienstleister in ihrer Kategorie sind. Die überragende Arbeitsmoral, die sie bei der konsequenten Erfüllung der Bedürfnisse ihrer Kunden in der Arzneimittelentwicklung an den Tag legen, ist der wichtigste Faktor."

Informationen zu Celerion

Als anerkannter, weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der frühen klinischen Forschung "übersetzt" Celerion durch wissenschaftliche Exzellenz, medizinisches Fachwissen und breite klinische Betriebserfahrung "Wissenschaft in Medizin" und gibt Kunden die Sicherheit, in der entscheidenden frühen Entwicklungsphase schnelle und präzise Entscheidungen über die weitere Entwicklung ihrer Medikamente zu treffen.

Seit fünfzig Jahren ist Celerion führend in der Industrie und der Durchführung von Sicherheits-/Verträglichkeits-, Pharmakokinetik- und Pharmakodynamikstudien in hoch kontrollierten klinischen Umgebungen wie First-in-Human-DosisEskalation, Arzneimittelwechselwirkungen, kardiale Sicherheit, Bioäquivalenz und Bioverfügbarkeit, Metabolismus und Ausscheidung sowie pharmakokinetische Bewertungen bei Patienten mit eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion.

Celerion rundet sein Angebot mit überlegenem Datenmanagement, Biostatistik, klinischer Überwachung und bioanalytischen Dienstleistungen ab. Schon immer haben wir uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden zu helfen, ihre Medikamente rechtzeitig auf den Markt zu bringen, damit Menschen in Not auf der ganzen Welt davon profitieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.celerion.com.

Rückfragen & Kontakt:

Michelle Maklas-Baker

Associate Director, Global Marketing

1 732 306 7804

michelle.maklasbaker @ celerion.com

