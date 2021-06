Corona – Deutsch an Kurz: „Gebrochene Versprechen und leere Ankündigungen sind das Gegenteil von professioneller Vorbereitung“

Führende Virolog*innen warnen vor möglicher Corona-Welle im Herbst – „Regierung darf Sommer nicht wieder verschlafen!“ – Kurz & Co. nur mehr mit sich selbst und Skandalen beschäftigt

Wien (OTS/SK) - Immer mehr führende Virolog*innen und Gesundheitsexpert*innen wie zuletzt etwa Karl Lauterbach warnen vor einer möglichen Corona-Welle im Herbst. Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist angesichts der Warnungen der Expert*innen klar: „Kanzler Kurz und die türkis-grüne Regierung dürfen diese Warnungen nicht wieder abtun und in den Wind schlagen. Das Management by Chaos, das bislang die türkis-grüne Corona-Politik dominiert hat, muss ein Ende haben. Die Regierung hat schon den letzten Sommer verschlafen und ist unvorbereitet in den Herbst gestolpert – das hatte schwere gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Folgen. Das darf sich heuer nicht wiederholen! Die Regierung muss endlich aus ihren Fehlern lernen und die Sommermonate für Vorbereitungen nutzen – vor allem, was die Schulen betrifft“, so Deutsch heute, Dienstag. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die vielen Versprechen des Kanzlers – angefangen von der großspurig angekündigten Erstimpfung für alle impfwilligen Österreicher*innen bis Ende Juni über die angeblich rasche Verfügbarkeit eines russischen Impfstoffs bis hin zum jetzt wieder verschobenen Starttermin für den Grünen Pass – haben sich allesamt in Luft aufgelöst. Die zahllosen gebrochenen Versprechen und leeren Ankündigungen von Kurz sorgen für Verunsicherung in der Bevölkerung und sind das glatte Gegenteil von professioneller Vorbereitung“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Deutsch betonte vor dem Hintergrund der Warnungen von Virolog*innen weiters, dass die Ärztekammer bereits begonnen hat, Vorkehr- und Vorsorgemaßnahmen zu treffen und FFP3-Masken an Ärzt*innen auszugeben. „Im Interesse der Gesundheit der Menschen und im Interesse der Wirtschaft und heimischen Betriebe appelliere ich dringend an die Regierung, aufzuwachen. Jetzt ist die Zeit dafür, ein professionelles Krisenmanagement auf die Beine zu stellen und rechtzeitig wirksame Vorkehrungen zu treffen. Es fragt sich nur, ob die Regierung, die nur mehr mit sich selbst, mit endlosen Skandalen und Angriffen auf Kirche, Justiz, Medien und Oppositionsparteien beschäftigt ist, dazu überhaupt noch in der Lage ist“, so Deutsch. (Schluss) mb/bj

