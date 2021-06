Grüne Wien/Pühringer, Vana: Langzeitarbeitslosigkeit größtes Problem am Arbeitsmarkt

Beschäftigungspolitische Offensive erforderlich

Wien (OTS) - „Auch wenn die Arbeitslosenzahlen derzeit langsam zurückgehen, bleibt die Lage der Langzeitarbeitslosen dramatisch: Mehr als ein Drittel der Arbeit suchenden Menschen sind derzeit langzeitbeschäftigungslos. Angesichts der anhaltenden Krise droht eine Verfestigung dieser Lanzeitbeschäftigungslosigkeit“, so die Grüne Stadträtin für soziale Gerechtigkeit, Judith Pühringer. Die Aktion „Sprungbrett“ der Bundesregierung hilft 50.000 Menschen mit Beratung, Betreuung, Begleitung und der Übernahme eines Teils der Kosten im ersten Beschäftigungsjahr, wieder neu durchzustarten.

Pühringer fordert eine Jobgarantie für Menschen, die keine Chance mehr am Arbeitsmarkt haben, verbunden mit einem Green New Deal – also mit Jobs im Bereich Klimaschutz und Ökologisierung. Wichtig ist auch der Ausbau von Sozialen Unternehmen und von Möglichkeiten, Menschen, die langzeitarbeitslos sind, mehr als ein Jahr wieder gefördert in einen Job zu bringen. Die Corona-Krise hat einen massiven Strukturwandel mit sich gebracht: „Es wurde ganz deutlich, dass wir mehr Beschäftigung in Bereichen brauchen, die zukunftsfähig sind, wie etwa im Gesundheits- und Sozialbereich, aber auch im Bereich der Kreislaufwirtschaft“, so Pühringer.

Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, erklärt: „Die europäischen Coronahilfen müssen nachhaltig die Gesundheits- und Sozialsysteme stützen. Wir dürfen auf dem Weg zum ökologischen Wirtschaften niemanden zurücklassen. Die EU muss ihre Regionen so unterstützen, dass überall grüne Jobs und entsprechende Weiterbildungsmöglichkeiten vorhanden sind. Die EU-Kommission ist außerdem aufgefordert, die europäische Arbeitslosenrückversicherung auf den Weg zu bringen und konkrete Pläne für ein europäisches Mindesteinkommen vorzulegen.“

Laut des Austrian Corona Panel Projects waren allein in Österreich im Sommer 2020 doppelt so viele Frauen wie Männer arbeitslos gemeldet. „Durch Corona droht ein dauerhafter Rückfall in alte Rollenmuster, da Frauen aufgrund von Homeschooling und Pflegetätigkeiten vermehrt ihre Jobs aufgegeben haben. Umso dringender ist es, endlich Chancengleichheit auf dem Arbeitsmarkt zu schaffen, Betreuungsangebote auszubauen und konsequent gegen den Gender Pay Gap vorzugehen“, so Vana abschließend.

