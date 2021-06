AK Online-Preismonitor: Teures Pflaster Österreich – „Gewaschene“ Preisunterschiede bei gleichen Drogeriewaren 1

Gleiche Produkte wie Seife, Pflaster und Co sind in Österreich viel teurer als in Deutschland

Wien (OTS) - Für Seife, Geschirrspülmittel & Co gibt es für ein und dasselbe Produkt „saubere“ Preisunterschiede bis zu 207 Prozent. Das zeigt ein aktueller Online-Preismonitor von 101 identen Waren in insgesamt zehn Online-Geschäften in Österreich und Deutschland.

Ein Warenkorb mit 101 gleichen Drogeriewaren kostet in Österreich um knapp 39 Prozent mehr als in Deutschland. ÖsterreicherInnen zahlen 427,07 Euro, Deutsche 308, 44 Euro.

Gleiches Produkt, gleicher Hersteller: Österreich mit großen Preisunterschieden zu Deutschland – fünf Beispiele (Durchschnittspreise in Euro)

Produkt1)/Hersteller Österreich Deutschland Differenz2) Creme soft Seife/Nivea (100 g) 1,53 0,50 207 % Make up/Maybelline Jade (30 ml) 12,22 4,77 156 % Sensitive Strips/Hansaplast (20 Stück)4,99 2,27 120 % Geschirrspülmittel/Palmolive (750 ml) 2,08 0,95 118 % Handseife/Dove (100 g) 1,33 0,67 97 %

1) exakter Produktname unter www.arbeiterkammer.at/marken-lebensmittel-und-drogeriewaren; 2) gerundet;

Der AK Preismonitor zeigt: 93 der 101 verglichenen Drogeriewaren sind in Österreich im Schnitt kostspieliger als in Deutschland – nur acht Produkte sind in Österreich preiswerter.

Drogeriewaren hierzulande in Online-Supermärkten teurer als in Online-Drogeriemärkten: Drogeriewaren schlagen sich in den Online-Supermärkten im Schnitt um 5,2 Prozent höher zu Buche als in den Drogeriemärkten. In Deutschlands Online-Supermärkten kosten Drogeriewaren um durchschnittlich 6,2 Prozent mehr als in deutschen Drogeriemärkten.

Zum Preismonitor: Die AK hat die Preise von 101 identen Reinigungs-, Körperpflege-, Hygieneartikel, Babynahrung sowie Herrenpflege zwischen 10. und 19. Mai erhoben. In Österreich wurde in zwei Online-Supermärkten (Billa, Interspar) und drei Drogeriemärkten (Bipa, DM, Müller) erhoben, in Deutschland in zwei Online-Supermärkten (Edeka, Rewe) und drei Drogeriemärkten (DM, Müller, Rossmann). Aktionspreise wurden berücksichtigt, sofern diese nicht an Bedingungen wie Mindestabnahmemengen oder KundInnenkarten gebunden sind. Die Umsatzsteuer beträgt bei uns 20, in Deutschland 19 Prozent.

SERVICE: AK Preismonitor Marken-Drogeriewaren unter www.arbeiterkammer.at/marken-lebensmittel-und-drogeriewaren

