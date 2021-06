Österreichischer Spezialist für bargeldloses Zahlen: Großer Optimismus nach coronabedingt schwierigem Jahr

Lange Lockdowns in Gastronomie und Tourismus drückten den Umsatz der Salzburger hobex AG im Vorjahr auf 3,8 Milliarden Euro / Nachfrage nach Zahlungslösungen steigt aber enorm

Salzburg (OTS) - Das auf bargeldlosen Zahlungsverkehr spezialisierte österreichische Unternehmen hobex blickt auf ein coronabedingt schwieriges Geschäftsjahr zurück, zeigt sich aber für die nahe Zukunft sehr optimistisch. Die Firma mit Stammsitz in Salzburg verzeichnet in seiner aktuellen Bilanz beim abgewickelten Umsatz zwar einen Rückgang von rund 35 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, dieser ist jedoch vor allem auf die langwierigen Lockdowns in den wichtigen Branchen Gastronomie und Tourismus zurückzuführen - die nun bald der Vergangenheit angehören. Im Handel und Dienstleistungssektor hingegen haben sich die Umsätze zum Teil verdoppelt. Die bevorstehende Erholung in der Gastronomie und eine generell enorm steigende Nachfrage nach mobilen Bezahllösungen lassen hobex auf ein besonders starkes neues Geschäftsjahr hoffen >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/hobex



Rückfragen & Kontakt:

Bernd Wagner, +43/(0)662/2255-166, bernd.wagner @ hobex.at