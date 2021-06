IFA Investment „Hirschstettner Straße 99, Wien“ zu 100% gezeichnet

Wien (OTS) -

Erneuter Platzierungserfolg der IFA AG

14,35 Mio. Investment in Wien in nur sieben Wochen zu 100% gezeichnet

Im Jahr 2021 hat IFA bereits mehr als 50 Mio. Euro platziert

Erneut rascher Platzierungserfolg bei der IFA AG: das Bauherrenmodell „Hirschstettner Straße 99“ in Wien-Donaustadt ist nach nur sieben Wochen zu 100% platziert. Private Anleger haben sich mit 14,35 Mio. Euro an diesem stabilen Sachwertinvestment beteiligt. Baustart ist noch in diesem Jahr. Bis Sommer 2023 werden in einem der am stärksten wachsenden Wiener Bezirke 37 geförderte Neubauwohnungen realisiert.

IFA bietet privaten Anlegern unkomplizierten Zugang zu sorgsam ausgewählten Immobilienprojekten und setzt auf persönliche, individuelle Beratung sowie Rundum-Service. Und das mit großem Erfolg. „In den ersten Monaten des Jahres 2021 hat IFA bereits mehr als 50 Mio. Euro platziert. Die Nachfrage an der Asset-Klasse Immobilien ist bei IFA so hoch wie nie“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG. Neben Wien setzt IFA stark auf Graz, hier ist aktuell eine Beteiligung an einem Bauherrenmodell Plus mit parifizierter Wohnungszuordnung möglich.

Neben langfristigen Investments über Bauherrenmodelle in geförderten Wohnbau ermöglicht IFA über die 100% Tochter IFA Invest GmbH auch kurz- bis mittelfristige Investments an attraktiven Immobilienprojekten und renommierten Unternehmen dieser Branche. Dank starker Partner und seriöser Emittenten stellen diese eine attraktive Alternative zu Crowdfunding und Bankenveranlagung dar. Die Anleihen können exklusiv auf ifainvest.at oder offline bei der IFA Invest GmbH gezeichnet werden, die Investments richten sich an gehobene Anleger und starten bei einer Beteiligung ab 10.000 Euro.

Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 478 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,43 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments. IFA ist Mitglied der Vereinigung Österreichischer Projektentwickler (VÖPE). www.ifa.at

