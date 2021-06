Wechsel im Vorstand der AGGM Austrian Gas Grid Management AG

Mit 1. Juni 2021 tritt Michael Woltran die Nachfolge von Edwin Kaufmann als Vorstand der AGGM Austrian Gas Grid Management AG an.

Wien (OTS) - Nach fünf erfolgreichen und von wesentlichen organisatorischen Veränderungen geprägten Jahren als Vorstandsmitglied der AGGM Austrian Gas Grid Management AG wird Edwin Kaufmann aus dem Unternehmen ausscheiden und sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen.

In diesen Zeitraum fallen einige bedeutende Veränderungen und inhaltliche Erweiterungen des Verantwortungsbereiches der AGGM, wie die Übernahme der Funktion des Marktgebietsmanagers im Juni 2017. Durch die Vereinigung der beiden gesetzlichen Funktionen des Verteiler- und des Marktgebietsmanagers konnten wesentliche Aufgaben gebündelt und in der AGGM integriert werden, insbesondere in der koordinierten Netzentwicklungsplanung auf Fernleitungsebene und der Langfristigen Planung im Verteilergebiet sowie in der übergreifenden Instandhaltungskoordination.

In diese Jahre fällt auch der Verkauf von Mehrheitsanteilen der Gas Connect Austria GmbH durch den OMV Konzern an die Verbund AG. Damit einhergehend wird die AGGM im Zuge des Closings aus der OMV AG ausscheiden und als vollkonsolidierte Gesellschaft in den Verbund Konzern eingegliedert werden.

Im Rahmen des erforderlichen Umbaus des gesamten Energiesystems konnten wesentliche Schwerpunkte hinsichtlich der Verstärkung der Sektorkopplung in der Infrastrukturplanung sowie der Integration erneuerbarer Gase in das Gasnetz gesetzt werden und die Positionen der AGGM innerhalb der österreichischen Gaswirtschaft eingebracht werden und damit der Dialog und die Zusammenarbeit gestärkt werden. Durch die operative Aufnahme zusätzlicher Dienstleistungsangebote konnten neue wesentliche Partnerschaften erfolgreich am Markt etabliert werden.

Mit 1. Juni 2021 wurde Michael Woltran vom Aufsichtsrat als Nachfolger bestellt und wird für die Bereiche Gasflusssteuerung & Optimierung und Finanzen & Services verantwortlich sein. Michael Woltran wird das Unternehmen gemeinsam mit Vorstand Bernhard Painz leiten.

Woltran war über 20 Jahre für den OMV Konzern in verschiedenen Rollen im Finanz- aber vor allem im Gasbereich tätig. In dieser Zeit konnte er umfassende Erfahrung im österreichischen und europäischen Gasmarkt sammeln. In der Aufgabe als „Chief Advisor Gas Innovation and Advocacy“ war er in den letzten Jahren dafür verantwortlich neue, innovative Geschäftsmodelle für Gas (synthetisches Methan, Wasserstoff, Biomethan) zu entwickeln und lieferte wesentliche Anstöße zur strategischen Positionierung von Gas innerhalb der OMV.

„Die neue österreichische Energie- und vor allem Klimapolitik stellt die Energiewirtschaft vor gewaltige Herausforderungen. Tiefgreifende Veränderungen stehen im Zuge der Umsetzung der nationalen und europäischen Dekarbonisierungsziele bevor. Ich möchte mit meiner Erfahrung, meiner Energie und Begeisterung für den Energieträger Gas, mit meinem Kollegen Bernhard Painz und dem ganzen AGGM-Team dazu beitragen, dass die Energiesysteme stabil und leistbar für alle bleiben. Erneuerbarer Strom und Gas als Energieträger müssen in der Zukunft noch mehr miteinander zusammenwirken. Die AGGM kann und wird hier eine aktive und verbindende Kraft sein. Die nunmehrige Integration in den Verbund Konzern eröffnet neue Möglichkeiten, die es nun gezielt und konsequent zu nutzen gilt!“ meint Woltran.

Neben den im Gesetz vorgesehenen Aufgaben der Sicherung der Gasversorgung, der Organisation des Netzzuganges, der Abwicklung der langjährigen Netzentwicklungsplanung, der Koordinierung der Instandhaltungsplanung und zahlreicher weiterer wesentlicher Gasmarktkoordinierungs- und Lenkungsaufgaben gilt es aber, auch auf die neuen Herausforderungen der Energiewende zeitgerecht Antworten zu geben. Neue Dienstleistungen für die Gaswirtschaft, die Mitarbeit bei der Entwicklung und Einführung von neuen Geschäftsmodellen im Gasbereich und eine klare Positionierung der AGGM als Fürsprecher für den Energieträger Gas (synthetisches Methan, Wasserstoff, Biomethan) sind wesentliche Beiträge der AGGM zur erfolgreichen Bewältigung der Energiewende.

Hintergrund:

Die AGGM Austrian Gas Grid Management AG erfüllt als Markt- und Verteilergebietsmanager die ihr in den § 14 und § 18 Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011) sowie die im Energielenkungsgesetz übertragenen Aufgaben.

Die Aufgaben der AGGM umfassen im Wesentlichen die Erstellung einer Langfristigen Planung sowie die koordinierte Netzentwicklungsplanung in Kooperation mit den Netzbetreibern, das Netzzugangs- und Kapazitätsmanagement, die Gasflusssteuerung im Verteilernetz, die Bilanzgruppenverwaltung, die Marktgebietssteuerung und eine koordinierte Instandhaltungsplanung einschließlich zahlreicher Veröffentlichungen auf der Onlineplattform.

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Koch

Presse

E-Mail: claudia.koch @ aggm.at

Tel.: +43 1 27560-28852