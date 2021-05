Kavalan-Whisky zum "Best of the Best" Single Malt in Tokio ernannt

Taipeh (ots/PRNewswire) - Der TWSC 2021 ernennt den im Weinfass gereiften Sky Gold-Whisky zum 10. Jubiläum von Kavalan zum besten Single Malt der Welt

Der Whisky von Kavalan ist im Rahmen des Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) 2021 zum "Best of the Best" Single Malt ernannt worden.

Die Single Malts von Kavalan gewannen vier der Top 5-Preise des Wettbewerbs und erhielten Platz 1, 3, 4 und 5 aller teilnehmenden Single Malts, die in diesem Jahr aus der ganzen Welt kamen.

Der "Best of the Best" Single Malt des Wettbewerbs wird in einem zweistufigen Verfahren gewählt: Die besten 14 Single Malts der ersten Runde werden in einer zweiten Runde von einem Spezialteam von 15 Juroren erneut unabhängig blind verkostet. Aus diesen 14 Single Malts wird der "Best of the Best" auserkoren.

Erstmals im Wettbewerb wurde Taiwan außerdem zu einer neuen Whisky-Region gemacht, wobei Kavalan die beiden Top-Kategorie-Preise für den taiwanesischen NAS Single Malt und den taiwanesischen Single Malt Single Cask erhielt.

Preise für Kavalan im 3. Tokyo Whisky & Spirits Competition

Best of the Best Single Malt - Erster Platz

Der im Weinfass gereifte Sky Gold Single Cask Single Malt Whisky zum 10. Jubiläum von Kavalan

Gewinner der Kategorie Taiwanesischer Whisky Single Malt ohne Altersangabe

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Gewinner der Kategorie Taiwanesischer Whisky Single Malt Single Cask

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Superior Gold

1. Platz - Der im Weinfass gereifte Sky Gold Single Cask Single Malt Whisky zum 10. Jubiläum von Kavalan

- Der im Weinfass gereifte Sky Gold Single Cask Single Malt Whisky zum 10. Jubiläum von Kavalan 3. Platz - Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

- Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky 4. Platz - Der im Weinfass gereifte Earth Silver Single Cask Single Malt Whisky zum 10. Jubiläum von Kavalan

- Der im Weinfass gereifte Earth Silver Single Cask Single Malt Whisky zum 10. Jubiläum von Kavalan 5. Platz - Ausgewählter King Car Single Malt Whisky zum 40. Jubiläum, im Weinfass gereift

Gold

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

CEO Lee erklärte, Kavalan stehe bei den besten Single Malts einer harten Konkurrenz gegenüber, ganz besonders in Japan.

"Es ist uns eine große Ehre, zum "Best of the Best" des TWSC ernannt worden zu sein. Wir werden hart daran arbeiten, diesem Titel gerecht zu werden und unsere Qualität, Cremigkeit und Komplexität für unsere Fans wie für unsere Kritiker zu verbessern", so Lee.

Laut TWSC baut der Wettbewerb auf dem Wissensbestand des Japan Whisky Research Centre auf und wurde als erster großer inländischer Veranstaltungsort zur Bewertung von japanischem Whisky ins Leben gerufen. Die Jury, die in diesem Jahr aus 202 Mitgliedern besteht, setzt sich hauptsächlich aus Barkeepern aus unterschiedlichen Verwaltungsbezirken in ganz Japan und aus Experten für die japanische Spirituosenherstellung und den Großhandel zusammen.

Informationen zur Kavalan Distillery

Die Kavalan Distillery im Bezirk Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Kunst des Single Malt Whiskys in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze gereift ist, entspringt dem Schmelzwasser des Snow Mountain und ist zudem von Meeres- und Gebirgsbrisen geprägt. All dies vereint sich zu der für Kavalan typischen Cremigkeit. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Landkreises Yilan trägt, blickt auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. In hochkompetitiven Wettbewerben der Branche haben wir mehr als 500 Goldauszeichnungen und weitere, noch höhere Auszeichnungen erhalten. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

Rückfragen & Kontakt:

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000 Durchwahl 7164

kaitlyn @ kingcar.com.tw

Foto - mma.prnewswire.com/media/1521670/Sky_Gold_Wine.jpg

Foto - mma.prnewswire.com/media/1521671/4_Superior_Golds_2021_TWSC.jpg

Foto - mma.prnewswire.com/media/1521672/8_Golds_2021_TWSC.jpg