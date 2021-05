Terminaviso: Di. 8. Juni | Märchensommer NÖ 2021 | Pressefrühstück

Nina Blum und das Märchensommer-Team präsentieren das Jubiläumsprogramm

Wien (OTS) - Nina Blum und das Märchensommer-Team laden am 08. Juni 2021 um 10:00 Uhr zum Pressefrühstück in das Ellas Food & Drinks (1010 Wien, Judenplatz 9-10) - Teilnahme bitte nur mit FFP2 Maske & negativem Testergebnis!



Der Märchensommer NÖ feiert sein 15 jähriges Jubiläum mit „Schneewittchen neu verzwergt"!

Nina Blum, Intendantin & Regisseurin, die böse Stiefmutter, Schneewittchen, der Papagei und der Zwerg Romantico präsentieren das Programm.

Vom 8. Juli bis 29. August 2021 wird das Märchenschloss Poysbrunn im nordöstlichen Weinviertel zum Hot Spot für alle Märchenfans. Die böse Königin kocht ihr eigenes Süppchen und Schneewittchen versteht den ganzen Rummel um ihre Schönheit nicht so ganz. Fragen über Fragen und Abenteuer, die man nur in Poysbrunn erleben kann...Heuer, im Jubiläumsjahr heisst es: „Zwerglein, Zwerglein in dem Wald, sag mir, wieso ist meine Stiefmutter so durchgeknallt?“ oder doch: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“

Nina Blum verzaubert wieder ihr großes und vor allem ihr kleines Publikum mit einem neu-interpretierten spannenden Märchen zum Mitsingen, Mitspielen oder einfach zum Träumen.

Pressefrühstück

Datum: 08.06.2021, 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Ellas Food & Drinks

Judenplatz 9-10, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.maerchensommer.at

Rückfragen & Kontakt:

Presse Märchensommer

Dr. Sonja Soukup

+43 664 536 01 39

presse @ maerchensommer.at

www.maerchensommer.at