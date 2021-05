Die „Soko Donau“ beweist „Zivilcourage“

Außerdem am 1. Juni in ORF 1: Ein „Racheengel“ wird zur Herausforderung für die „Soko Kitzbühel“

Wien (OTS) - Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt für die „Soko Donau“, wenn ein gefährlicher Serientäter im neuen Fall „Zivilcourage“ am Dienstag, dem 1. Juni 2021, um 20.15 Uhr in ORF 1 sein Unwesen treibt. Ein „Racheengel“ macht Kitzbühel zum Tatort und hält das „Soko“-Team um 21.05 Uhr in Atem.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Zivilcourage“ (Dienstag, 1. Juni, 20.15 Uhr, ORF 1) Mit Andreas Kiendl, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch; Regie: Eva Spreitzhofer

Der erst seit drei Monaten in Wien lebende Lukas Deinhofer wird am helllichten Tag vor einen Lkw gestoßen und stirbt. Ein Unfall ist ausgeschlossen, die Tat wurde zwar von Umstehenden bemerkt, die Täterbeschreibung lässt aber zu wünschen übrig. Der unauffällige 40-Jährige hatte weder eine Beziehung noch nennenswerte soziale Kontakte, er galt als Einzelgänger. Doch dann werden Dutzende Fotos von Kindern auf seinem Handy gefunden. War Deinhofer ein Pädophiler? Oder geht es doch um etwas ganz anderes?

„Soko Donau“ (im ZDF: „Soko Wien“) ist eine Produktion von Satel-Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Oberösterreich, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Film Commission Graz.

„Soko Kitzbühel – Racheengel“ (Dienstag, 1. Juni, 21.05 Uhr, ORF 1) Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge und Christine Klein sowie u. a. Jasmin Rischar und Laurence Rupp in Episodenrollen; Regie: Gerald Liegel

Im Lift des Gebäudes einer Tiroler Versicherung liegt eine tote junge Frau, sie wurde erschossen. Minuten zuvor hat sie noch dem Versicherungsvertreter Axel Breschan (Christian Heller) bei einer Firmenfeier eine Szene gemacht. Der schockierte Mann jedoch behauptet, die Frau noch nie gesehen zu haben. Nina (Julia Cencig) findet heraus, dass das Opfer Ramona Hoffmann heißt und gemeinsam mit ihrem Mann Ivo (Martin Vischer) eine „Racheagentur“ führt, in der man „Rache auf Bestellung“ buchen kann. Offenbar ein riskantes Geschäftsmodell. Wie aber konnte die Frau im fahrenden Lift erschossen werden, ohne dass eine Spur zu finden ist? Lukas (Jakob Seeböck) nimmt den längst fälligen Termin bei Dr. Winterberg (Jasmin Rischar) wahr, der ihm zugeteilten Polizeipsychologin. Sie ist damit beauftragt, eine Expertise zu seiner Dienstfähigkeit zu verfassen.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von beo-Film, unterstützt von Cine Tirol.

Auf Flimmit (www.flimmit.at) finden sich zudem zahlreiche weitere Folgen der beliebten heimischen „Soko“-Reihen zum Nachsehen, darunter alle bisherigen 19 Staffeln von „Soko Kitzbühel“ sowie die letzten 15 Staffeln von „Soko Donau“.

