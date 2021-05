VP-Trittner ad Sima und Prokop: Schützen Sie den UNESCO Biosphärenpark in Ottakring!

Durch Bauprojekt Gallitzinstraße droht Grünflächenversiegelung

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Mediengesprächs in Ottakring von Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky zum Thema UNESCO Biosphärenpark Wienerwald übt VP-Ottakring Bezirksparteiobmann Stefan Trittner Kritik an Bezirksvorsteher Franz Prokop sowie an Stadträtin Ulrike Sima, die für Stadtentwicklung zuständig ist. Trittner: „Während in Niederösterreich der Schutz des UNESCO Biosphärenparks Wienerwald vorbildlich umgesetzt wird und auch Umweltstadtrat Czernohorszky dessen hohen Wert betont, geht die SPÖ in Ottakring einen eigenen Weg: Hier droht in der Gallitzinstraße ein Riesenbauprojekt im Schutzgebiet des Biosphärenparks. Die Flächenumwidmung, die SPÖ und Grüne hier beschlossen haben, führt zu einem überdimensionierten Bauprojekt, großflächigem Grünraumverlust, massiver Bodenversiegelung und ist ein rot-grüner Alptraum für Natur, Klima und Menschen.“

Das nicht ortsübliche Bauprojekt Gallitzinstraße, das mit den Stimmen von SPÖ und Grünen im Jahr 2019 durch eine Flächenumwidmung von mehr als 16.000 Quadratmetern „ländliches Gebiet“ auf bis zu Bauklasse III bei massiver Flächenverdichtung beschlossen wurde, droht eine der letzten größeren Grünflächen in dem Grätzl zu versiegeln und die Frischluftschneise Liebhartstal wesentlich zu verkleinern.

Trittner: „Die mediale Veröffentlichung der Kaufverträge des Areals Gallitzinstraße hat gezeigt, dass es sich hier um ein Bauprojekt handelt, bei dem unversiegelte Flächen `vereitelt´ und die Gewinne der stadtnahen Bauträger maximiert werden sollen. Das ist das Gegenteil von sozial und ökologisch. Offenbar hat die Veröffentlichung der Kaufverträge dazu geführt, dass das Projekt nun einige Monate verschoben wird. Ich ersuche Umweltstadtrat Czernohorszky daher dringend, den hohen Wert des UNESCO Biosphärenparks Wienerwald auch Planungsstadträtin Sima und Bezirksvorsteher Prokop mit Nachdruck zu vermitteln, um das Projekt zu stoppen und unter Bürgerbeteiligung neu zu starten.

