16. Bezirk: Neugestaltung der Thaliastraße zwischen Lerchenfelder Gürtel und Feßtgasse

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 1. Juni 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit der Neugestaltung der Thaliastraße zwischen Lerchenfelder Gürtel und Feßtgasse im 16. Bezirk.

Details

Die Thaliastraße mit einer Länge von rund 2,8 Kilometern, ist eine beliebte, aber dicht verbaute Einkaufsstraße im Herzen von Ottakring und erstreckt sich von Lerchenfelder Gürtel bis Johann-Staud-Straße. Die starre Trennung von Fahrbahn und Gehbereich soll mittels einer niveaugleichen Ausgestaltung der Thaliastraße aufgebrochen werden. Zukünftig wird ein nur mehr drei Zentimeter hoher Randstein die Fahrbahn von Gehweg beziehungsweise Parkstreifen trennen. Die Gehsteige selbst werden bis zu den bestehenden Gleisen vorgezogen. Dadurch ergibt sich eine Erweiterung der Gehsteigbreite auf etwa sechs Meter und eine Schaffung neuer Aufenthaltsflächen sowie Mikrofreiräume. Um neben 91 Baumpflanzungen in den heißen Sommermonaten für nötige Erfrischung und Spaß zu sorgen, werden 21 Nebelstelen, drei Wasserspiele mit Bodendüsen und ein Dutzend Trinkbrunnen errichtet. Das bei allen Wasserelementen anfallende Wasser wird in die angrenzenden Grünflächen als zusätzliche Bewässerung geleitet.

Zum konsumfreien Verweilen und Kommunizieren sollen rund 120 Sitzgelegenheiten einladen. Die Wendgasse wird - anschließend an die Straßenbahnhaltestelle - als erweiterter Platzbereich der Thaliastraße gestaltet. Sitzmöglichkeiten unter schattenspendenden Bäumen und ein groß angelegtes Wasserspiel sorgen dabei für Erholung und Abkühlung. Hierfür wird die Wendgasse künftig als Sackgasse von der Bachgasse kommend geführt.

In den Quergassen der Thaliastraße, in denen noch kein Radfahren gegen die Einbahn umgesetzt ist und es der Straßenquerschnitt erlaubt, wird Radfahren gegen die Einbahn ermöglicht. Zusätzlich wird die Verkehrssicherheit für alle VerkehrsteilnehmerInnen durch Fahrbahnanhebungen in sämtlichen Quergassen an den Einmündungen zur Thaliastraße ohne Ampelanlagen erhöht. Zudem wird das bereits bestehende Angebot der Radabstellanlagen im gesamten Projektbereich erweitert.

Verkehrsmaßnahmen

Bis etwa Mitte Juni wird die Thaliastraße von Lerchenfelder Gürtel bis und in Fahrtrichtung Feßtgasse als provisorische Einbahn geführt. Ab voraussichtlich Mitte Juni ist die Thaliastraße im obengenannten Abschnitt für den Individualverkehr gesperrt. Der Lieferverkehr sowie die Zufahrt zu den bestehenden Garagenplätzen ist jederzeit möglich. Der öffentliche Verkehr ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten. Die Umleitung in Fahrtrichtung stadteinwärts erfolgt über Thaliastraße, Panikengasse, Gablenzgasse und Lerchenfelder Gürtel.

Örtlichkeit der Baustelle: 16., Thaliastraße zwischen Lerchenfelder Gürtel und Feßtgasse

Baubeginn: 1. Juni 2021

Geplantes Bauende: 12. November 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

Rückfragen & Kontakt:

Jasmin Bichler

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000-49814

Mobil: 0676 8118 49814

E-Mail: jasmin.bichler @ wien.gv.at



Silvia Aigner

Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +43 1 4000-49812

Mobil: +43 676 8118 49812

E-Mail: silvia.aigner @ wien.gv.at