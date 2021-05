GO ASSET mit neuem Logistik Center in Maribor

10.000 m2 bereits vermietet, drittes Big Box-Produkt der Marke LOG CENTER

Wien (OTS) - Nach dem Log Center R7 in der Slowakei und dem Log Center Adria an der Grenze Triest/Koper realisiert das österreichische Unternehmen GO ASSET Development ein weiteres Big Box Logistik-Produkt unter der LOG CENTER-Marke. Standort für die neue Immobilie ist Maribor im Norden Sloweniens.

Im Februar 2021 erfolgte bereits die Einreichung der Baugenehmigung, mit dem Baubeginn wird im heurigen Spätsommer gerechnet. Ein Mietvertrag über 10.000 m2 ist bereits mit einem internationalen Mieter unterzeichnet. Die restlichen 21.000 m2 stehen derzeit noch zur Verfügung. Das LOG CENTER Maribor liegt verkehrsgünstig am Knoten der slowenischen Autobahnen A1 und A4 und wird über eine gesamtvermietbare Lagerfläche von 31.000 m2 verfügen.

Über GO ASSET Development

Als unabhängiges und flexibles Unternehmen mit raschen Entscheidungswegen sowie einer starken Eigenkapitalbasis zählt GO ASSET seit der Gründung im Jahr 2006 als Experte für großvolumige Logistik-, als auch City-Logistikprojekte in AT und CEE/SEE. Unter der Marke LOG CENTER entwickelt GO ASSET großvolumige Multi-Tenant-Logistikflächen in Süd- und Osteuropa, die an strategisch ausgezeichneten Verkehrsachsen liegen.

