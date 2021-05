FENSTERL PARADE eröffnet den Regenbogenmonat Juni

Am 5. Juni 2021 setzen die LGBTIQ-Community und all ihre Verbündeten ein starkes Zeichen nach einem harten Jahr.

Wien (OTS) - Im vergangenen Jahr hat es auch die LGBTIQ-Community ordentlich durch gebeutelt. Die anfängliche Zuversicht, unsere Gesellschaft könne im Zuge der Pandemie aufwachen und solidarisch miteinander umgehen, hat sich ins Gegenteil verkehrt. Verschwörungstheorien und einfache Antworten auf komplexe Themen haben sich durchgesetzt, Regenbogenfahnen wurden auf offener Bühne zerrissen, Ungarn und Polen haben den Weg der Menschenrechte verlassen.

Wenig Schönes ist aus dem Jahr der Pandemie entstanden. Da wiegen die positiven Ausnahmen noch mehr. “Mit der FENSTERL PARADE hat sich die LGBTIQ-Community am Beginn der Coronakrise für kurze Zeit die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum zurückerobert. Es war ein wunderbarer, kollektiver Moment. Das soll es heuer auch werden” , sagen die Organisator:innen der Aktion. Ein Jahr und tausende Schicksalsschläge später kommt die FENSTERL PARADE zurück und eröffnet mit Unterstützung der Stadt Wien den Regenbogenmonat Juni, der reich an weiteren Veranstaltungen sein wird.



So läuft die Fensterl Parade 2021 ab.

Am 5. Juni 2021 ruft die FENSTERL PARADE als Teil der LGBTIQ-Community ihre Freund:innen und Verbündeten dazu auf, an Fenstern und Balkonen ein Zeichen zu setzen: mit Regenbogenfahnen, Transparenten, und aktivistischen Botschaften. “Aufmascherln” ist angesagt!





Zeigt eure Fenster und markiert die @fensterlparade auf Instagram





Zwischen 13 und 17 Uhr liefert Radio FM4 auch heuer wieder das musikalische Programm zur FENSTERL PARADE. “Zeigt euch an euren Fenstern oder nehmt eure Liebsten und die Soundbox mit in den Park. Und vor allem: Seid laut und sichtbar”, heißt es vom Team der FENSTERL PARADE.





Soundbikes fahren auf drei Routen durch Wien. Heißt sie in euren Grätzeln willkommen! Nähere Infos dazu folgen auf den Kanälen der FENSTERL PARADE.

Eine außergewöhnliche Regenbogenfahne für eine außergewöhnliche Zeit.

Die erste FENSTERL PARADE hat mit einer besonderen Fahne gestartet. Und diese Fahne bleibt. Sie steht für eine außergewöhnliche Zeit. In den vergangenen Monaten haben wir erlebt, dass Grenzen verschwimmen und Perspektiven sich verändern. Die bunten, ineinander verlaufenden Streifen der Fahne verdeutlichen dies. Und da es sich um die FENSTERL PARADE handelt, darf natürlich das Fenster auf der Fahne nicht fehlen.



Ausgewählte Lokale, Vereine und Geschäfte werden auch heuer wieder als Abholstationen für Fahnen fungieren. Regelmäßige Updates auch dazu gibt es auf den Kanälen der FENSTERL PARADE.



Die FENSTERL PARADE im Netz

Die Aktion wird auf Instagram begleitet: @fensterlparade, #fensterlparade2021

Mehr Infos: http://www.fensterlparade.org/

