Vinzenz magazin: Das Schweigen der Leber

Die Leber ist die Entgiftungsstation im menschlichen Körper. Rund ein Drittel der Erwachsenen leidet unter einer vergrößerten Leber, doch dies bleibt häufig lange unbemerkt.

Wien (OTS) - Das aktuelle Vinzenz magazin klärt auf, wie sich Wohlstands-Symptome, ungesunde Ernährung und zu wenig Bewegung auf die größte Drüse in unserem Körper, die Leber, auswirken. Der Apell lautet: Durch die Pandemie verabsäumte Leberuntersuchungen sollten schnellstmöglich nachgeholt werden.

Die menschliche Leber ist ein sehr dankbares Organ mit enormer Regenerationsfähigkeit. Doch erkrankt die Leber, hat dies schwerwiegende Folgen auf den gesamten Stoffwechsel und unsere Gesundheit. Dies kann bis zu einer vernarbten Leber führen. „Die Leber ist heimtückisch, weil sie keine Schmerzsignale aussendet, wenn es ihr nicht gut geht. Manche Patientinnen und Patienten spüren trotz fortgeschrittener Erkrankungen nichts", erklärt Univ.-Doz. Dr. Gerd Bodlaj, Leiter der hochspezialisierten Leberambulanz des Barmherzige Schwestern Krankenhaus Wien, einer Einrichtung der Vinzenz Gruppe.

Wohlstand als Ursache für Fettleber

Trotz ihrer starken Regenerationsfähigkeiten kann das Drüsen-Organ erkranken: Fettleber, Leberzirrhose oder Leberkrebs sind oft Folgen des Wohlstands in westlichen Industrieländern. Denn die damit einhergehende ungesunde Ernährung und zu wenig Bewegung beeinträchtigen die Leberfunktion enorm. „Die Fettleber wird ein großes Problem der Zukunft sein. Übergewicht nimmt ebenso wie der Alkoholkonsum zu", prognostiziert Bodlaj. Breits ein Drittel der Erwachsen hat eine durch Fetteinlagerung vergrößerte Leber – Tendenz steigend, vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen. Der Mediziner rät deshalb zu Regenerationsphasen, also keinem täglichen Alkoholkonsum und das Einlegen von Fastenzeiten sowie einer jährlichen Kontrolle der Leberwerte und einen Bauchultraschall.

In spezialisierten Leberzentren rundum versorgt

Die sieben Ordensspitäler der Vinzenz Gruppe in Wien und Oberösterreich setzen auch im Bereich der Lebergesundheit auf Spezialisierung und Kooperation: Die insgesamt drei Leberambulanzen der Vinzenz Gruppe finden sich in den Krankenhäusern der Barmherzigen Schwestern in Wien, der Barmherzigen Schwestern in Ried und dem Ordensklinikum in Linz. Neben einer umfangreichen Palette an Möglichkeiten zu Abklärung und Therapie, ausgenommen der Transplantation, werden Leberfunktionstests (LIMAX) und minimal-invasive Operationsmethoden angewendet.

Die Vinzenz Gruppe setzt weiterhin auf die Spezialisierung ihrer Krankenhäuser. Dies garantiert höchste Fach-Expertise und sorgt besonders in Krisenzeiten für Flexibilität bei gleichbleibender intensiver Zuwendung und Beziehungspflege. Für schwere Erkrankungen oder komplexe Fälle steht den Patient*innen ein Pool an Spezialist*innen aus dem Netzwerk der Vinzenz Gruppe zur Verfügung.

Die Leber, das Anti-Aging von innen

Das aktuelle Vinzenz magazin setzt sich in der aktuellen Ausgabe kritisch mit dem abstrakten Begriff des gesunden Lebensstils auseinander. Unter anderem beleuchtet das Magazin die Rolle der Leber. Sie kann als Anti-Aging Organ betrachtet werden und spielt beim Stoffwechsel eine entscheidende Rolle: Sie filtert Schadstoffe aus dem Blutkreislauf und reguliert unsere Energieversorgung. Geht es der Leber gut, fühlen wir uns fitter, gesünder und jünger.

Vinzenz magazin: Insights aus dem Leben im Krankenhaus

Das Magazin der Vinzenz Gruppe erscheint viermal pro Jahr und richtet sich an Menschen, die sich für Gesundheitsthemen begeistern. Die neueste Ausgabe des Vinzenz magazin mit vielen weiteren interessanten Beiträgen steht ab sofort unter www.vinzenzgruppe.at zum kostenlosen Download im PDF-Format zur Verfügung.





