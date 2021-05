„Urlaub – was geht?“: Fünfteiliger „ORF III Themenmontag“ mit Neuproduktion über Urlaubsoptionen in der Türkei 2021

Außerdem: „Mallorca – Wie Corona die Trauminsel verändert“, „Unser Sommer in Griechenland – Kos und die Rückkehr der Touristen“ und Camping-Doppel

Wien (OTS) - Türkei, Griechenland, Mallorca oder doch Urlaub am Campingplatz in Österreich? Ein fünfteiliger „ORF III Themenmontag“ am 31. Mai 2021 nimmt eingangs in der Neuproduktion „Urlaub – was geht?“ die diesjährigen Urlaubsbedingungen in der Türkei unter die Lupe. Anschließend zeigen zwei Reportagen, wie die Corona-Pandemie die Urlaubsdestinationen Mallorca und Kos verändert hat. Außerdem stehen eine „Alltagsgeschichte“ sowie eine Folge von „Das ganz normale Verhalten der Österreicher“ mit Rudi Roubinek zum Thema Camping auf dem Programm.

Am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) einen umfangreichen Nachrichtenüberblick. In „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) diskutieren ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn sowie die Schilddrüsenspezialistin Katayoun Tonninger-Bahadori zum Thema „Schilddrüse – Über/Unterfunktion“. „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) besucht im Rahmen der Rubrik „Es geht los – Die ORF-III-Festivalinitiative“ das „Theater im Park“ im 3. Wiener Gemeindebezirk und bittet Michael Niavarani zum Gespräch.

Der „ORF III Themenmontag“ startet um 20.15 Uhr mit der Neuproduktion „Urlaub – was geht? Türkei“. Die letzte Saison hat die Branche vor Ort schwer verunsichert. In Zentren wie Istanbul oder Antalya klagen viele Veranstalter und Hotels über Totalausfälle. Jetzt rüstet die Türkei für den kommenden Sommer und hofft, das katastrophale Minus des Vorjahres wieder aufzuholen. Doch die Vorzeichen stehen schlecht. Allen Corona-Hygiene-Konzepten zum Trotz sind viele vorsichtig geworden. Die aktuell produzierte Reportage macht eine Bestandsaufnahme.

Danach folgen: „Mallorca – Wie Corona die Trauminsel verändert“ (21.05 Uhr) und „Unser Sommer in Griechenland – Kos und die Rückkehr der Touristen“ (21.50 Uhr). „Holiday am Campingplatz“ heißt es um 22.25 Uhr in einer „Alltagsgeschichte“ aus dem Jahr 1990. Aus dem ironischen Blickwinkel einer Nicht-Camperin versucht Elizabeth T. Spira darin dem Massenphänomen auf die Spur zu kommen. Abschließend um 23.10 Uhr erforscht Kabarettist Rudi Roubinek „Das ganz normale Verhalten der Österreicher“ beim Camping.

